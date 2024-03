Andris Nelsons, Gewandhauskapellmeister, debütiert in der nächsten Spielzeit an der Oper Leipzig. Auch Thomaskantor Andreas Reize leitet sein erstes Hausoper. Michael Nündel, der neue Musikdirektor der Musikalischen Komödie, startet mit der Uraufführung des Jukebox-Musicals "Hello! Again?".