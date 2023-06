Das Anhal­ti­sche Theater Dessau trauert um sein lang­jäh­riges Ensem­ble­mit­glied Hilde­gard Wicz­onke. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, ist die Sopra­nistin Anfang Juni gestorben. Sie wurde 88 Jahre alt.

Hilde­gard Wicz­onke in „Der Opern­ball“, 2007

Die gebür­tige Berli­nerin kam 1966 nach Dessau. Als Soubrette verkör­perte Wicz­onke vor allem Operet­ten­rollen, wie Adele in der „Fleder­maus“, Christel im „Vogel­händler“ oder Ottilie im „Weißen Rössl“. Sie war aber auch in Opern zu erleben, etwa als Ännchen im „Frei­schütz“, Gretel in „Hänsel und Gretel“ oder Papa­gena in der „Zauber­flöte“.

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Ensemble 1992 wurde Wicz­onke noch oft als Gast enga­giert. Ihre letzte Rolle am Dessauer Theater war 2007 die der Madame Beau­buisson in der Operette „Der Opern­ball“. Noch bis ins hohe Alter blieb sie künst­le­risch aktiv und trat mit kleinen Programmen vor ihr Publikum

