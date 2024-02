Leo McFall wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Hessi­schen Staats­thea­ters Wies­baden. Der Brite soll sein Amt ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 antreten, zeit­gleich mit Beginn der Doppel­in­ten­danz von Doro­thea Hart­mann und Beate Heine, teilte Hessens Kunst- und Kultur­mi­nister Timon Grem­mels (SPD) am Mitt­woch mit. McFall folgt auf Patrick Lange, der das Haus Anfang 2022 wegen künst­le­ri­scher Diffe­renzen mit Inten­dant Uwe Eric Laufen­berg verlassen hatte.

Leo McFall

„Mit Leo McFall gewinnen wir einen jungen und sehr enga­gierten Diri­genten für Hessen, der bereits viel­fäl­tige Erfah­rungen auf unter­schied­li­chen Stationen sammeln konnte“, erklärte Grem­mels. Nach der langen Vakanz des GMD-Postens könne das Musik­leben am Hessi­schen Staats­theater und in Wies­baden nun entschei­dend gestaltet und voran­ge­bracht werden.

Hart­mann und Heine begrüßten den Neustart mit dem neuen Gene­ral­mu­sik­di­rektor. „Neben seinen heraus­ra­genden musi­ka­li­schen Quali­täten bringt er ein ausge­prägtes Inter­esse an neuen und unge­wöhn­li­chen Formen von Musik­theater und Konzert mit“, erklärten sie. Es sei eine wunder­bare Aufgabe, Teil des Teams der desi­gnierten Inten­dan­tinnen zu werden und mit den Musi­kern des Staats­thea­ters Wies­baden zu arbeiten, sagte der Diri­gent.

Der 1981 in London gebo­rene McFall ist derzeit Prin­cipal Conductor des Thes­sa­lo­niki State Symphony Orchestra und Chef­di­ri­gent des Sympho­nie­or­ches­ters Vorarl­berg (SOV). Er studierte an der Oxford Univer­sity, der Sibe­lius Academy und der Hoch­schule für Musik in Zürich. Nach Stationen als Assis­tent von Bernard Haitink unter anderem beim Royal Concert­ge­bouw Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra und den Wiener Phil­har­mo­ni­kern wurde er erster Kapell­meister beim Meininger Staats­theater und über­nahm 2020 die Leitung des SOV.

