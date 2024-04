Die Thüringer Bach­wo­chen 2024 haben rund 24.300 Musik­freunde ange­zogen. Damit sei es eine der besu­cher­stärksten Ausgaben des Festi­vals der vergan­genen 20 Jahre, bilan­zierten die Veran­stalter am Sonntag. Zum Abschluss stand am Abend in Weimar Bachs große Messe in h‑Moll mit dem fran­zö­si­schen Ensemble Pygma­lion auf dem Programm.

Thüringer Bach­wo­chen 2024

Das größte Klas­sik­fes­tival Thürin­gens wurden in diesem Jahr von Premieren geprägt. Unter anderem gab es die Urauf­füh­rung eines Kantaten-Werks, das die US-Ameri­ka­nerin Caro­line Shaw als „Composer in Resi­dence“ binnen einer Woche schuf und damit der Arbeits­weise von Johann Sebas­tian Bach vor über 300 Jahren folgte.

Inten­dant Chris­toph Drescher hat die Thüringer Bach­wo­chen zum 20. und letzten Mal geleitet. „Es war für mich persön­lich ein Festival vieler beson­derer Begeg­nungen, mit Stars der Alten Musik ebenso wie mit jungen Künst­lern, vor allem aber mit einer wirk­lich beson­deren Commu­nity, die explizit auch unser großes Stamm­pu­blikum einschließt“, sagte er zum Abschied. Drescher wech­selt zur Künst­ler­agentur KD Schmid.

Neuer Inten­dant der Thüringer Bach­wo­chen wird Carsten Hinrichs. Seine Pläne für das Festival, das 2025 vom 11. April bis zum 4. Mai statt­finden soll, will er im Spät­herbst präsen­tieren. Der 1974 gebo­rene Hinrichs studierte Musik­wis­sen­schaft, Germa­nistik und Roma­nistik in Heidel­berg und Köln. Von 2003 bis 2011 wirkte er als Programm­planer und Pres­se­chef bei den Inns­bru­cker Fest­wo­chen der Alten Musik und von 2009 bis 2012 bei den Musik­fest­spielen Potsdam-Sans­souci. Seit 2019 ist er dort Chef­dra­ma­turg und seit 2023 stell­ver­tre­tender Künst­le­ri­scher Leiter. Jour­na­lis­tisch arbeitet er als Chef­re­dak­teur des Maga­zins „Rondo“.

Die Bach­wo­chen präsen­tieren seit 2005 jähr­lich zur Oster­zeit rund 50 Konzerte an histo­ri­schen Wirkungs­orten Johann Sebas­tian Bachs (1685–1750). Neben Auftritten inter­na­tio­naler Bach-Spezia­listen finden auch Projekte statt, die lokale Ensem­bles einbinden. Um ein neues Publikum für die Musik des Barock­kom­po­nisten zu begeis­tern, gibt es viele Veran­stal­tungen im Cross­over-Bereich und an unge­wöhn­li­chen Orten.

