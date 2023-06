Die Sopra­nistin Asmik Grigo­rian und der Bass Michael Wagner zählen zu den Nomi­nierten für den Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preis 2023. Insge­samt gibt es in diesem Jahr 48 Nomi­nie­rungen in 13 Kate­go­rien, teilten die Veran­stalter am Mitt­woch mit. Für die Auszeich­nung konnten Produk­tionen und Künstler vorge­schlagen werden. Die Verlei­hung findet am 7. September im Wiener Rathaus statt.

Karl-Michael Ebner

Die Volks­oper Wien führt die Rang­liste unter den Häusern mit neun Nomi­nie­rungen an, gefolgt vom Tiroler Landes­theater Inns­bruck (sieben) und dem Theater an der Wien (sechs). Die drei Einrich­tungen konkur­rieren etwa in der Kate­gorie „Beste Gesamt­pro­duk­tion Oper“, ebenso wie die Kammer­oper Wien. Zwei Sänger konkur­rieren um den Titel „Beste Haupt­rolle (männ­lich)“: Andreas Schager als Tristan in „Tristan und Isolde“ und Georg Nigl als Orfeo in „L’Orfeo“, beide in Produk­tionen der Wiener Staats­oper. Das Haus am Ring kann insge­samt auf fünf Auszeich­nungen hoffen.

Über die Nomi­nie­rungen und Preis­träger entscheidet eine Fach­jury aus zwölf Kultur­jour­na­listen unter dem Vorsitz von Heinz Sichrovsky (ORF III) und Joachim Leitner (Tiroler Tages­zei­tung). Daneben gibt es die Ehrung für das Lebens­werk und einen Medi­en­preis.

Der Öster­rei­chi­sche Musik­thea­ter­preis wird seit 2013 für heraus­ra­gende Leis­tungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veran­stalter ist der Verein Art Projekt. „Nach fünf wunder­schönen Jahren, in denen der Öster­rei­chi­sche Musik­thea­ter­preis mit Stationen in Graz, Inns­bruck, Salz­burg, Steyr und Grafenegg seine Reise in die Bundes­länder ange­treten hat, ist es zum Start in die zweite Dekade wieder an der Zeit, in die Bundes­haupt­stadt heim­zu­kehren“, erklärte der Präsi­dent des Musik­thea­ter­preises, Karl-Michael Ebner.

