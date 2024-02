Die Oster­fest­spiele Baden-Baden haben Nach­folger für ihre bishe­rigen musi­ka­li­schen Partner, die Berliner Phil­har­mo­niker, gefunden. Ab 2026 werden für drei Jahre das Royal Concert­ge­bouw Orchestra Amsterdam und das Mahler Chamber Orchestra das Festival prägen. „Musik­lieb­haber können sich auf hoch­ka­rä­tige Opern- und Konzert­abende in Baden-Baden freuen“, sagte Fest­spiel­haus-Inten­dant Bene­dikt Stampa am Donnerstag. Auch in der Kultur­ver­mitt­lung seien die Orchester führend.

Fest­spiel­haus Baden-Baden

„Wir danken den Berliner Phil­har­mo­ni­kern, dass sie unsere Oster­fest­spiele von 2013 bis 2025 begleiten und ihnen inter­na­tio­nale Aner­ken­nung verschaffen“, fügte Stampa hinzu. In diesem Jahr steht die Richard-Strauss-Oper „Elektra“ im Mittel­punkt des Festi­vals. Das Programm für 2025 soll während der Fest­spiele veröf­fent­licht werden.

2026 werden das Concert­ge­bouw Orchestra unter der Leitung seines künst­le­ri­schen Part­ners Klaus Mäkelä und das Mahler Chamber Orchestra mit Joana Mall­witz am Pult auftreten. Beide Klang­körper sollen in der künst­le­ri­schen Planung eine zentrale Rolle spielen.

Die Oster­fest­spiele in Baden-Baden waren 2013 von den Berliner Phil­har­mo­ni­kern ins Leben gerufen worden. Zuvor hatte der Klang­körper die 1967 von seinem dama­ligen Chef­di­ri­genten Herbert von Karajan gegrün­deten Oster­fest­spiele Salz­burg gestaltet. Ab 2026 erar­beiten die Phil­har­mo­niker dort wieder an Ostern Opern­auf­füh­rungen.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.