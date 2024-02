Der desi­gnierte Gene­ral­inten­dant des Olden­bur­gi­schen Staats­thea­ters, Georg Heckel, hat die acht neuen Mitglieder seines Leitungs­teams vorge­stellt. So werden Anna Neudert als Musik­thea­ter­dra­ma­turgin und Stefan Schmidt als Orches­ter­di­rektor wirken. „Auch in den kommenden Jahren erwartet das Publikum span­nende, berei­chernde und unter­halt­same Abende“, sagte Heckel am Donnerstag. Er blicke voller Erwar­tung darauf, mit den neuen und ange­stammten Kollegen auch neue Inhalte auf die Bühne zu bringen.

Neues Leitungs­team Staats­theater Olden­burg

Neudert kommt wie Heckel vom Landes­theater Detmold, wo sie zunächst als Drama­turgie-Assis­tentin und ab 2020 als Musik­thea­ter­dra­ma­turgin tätig war. In Olden­burg wird sie auch das Team der Öffent­lich­keits­ar­beit leiten. Schmidt war Solo­brat­scher der Cappella Colo­niensis und der Deut­schen Händel-Solisten. Daneben profi­lierte er sich in der Orchester-Orga­ni­sa­tion und war als Geschäfts­führer freier Ensem­bles auch leitend mitver­ant­wort­lich für deren künst­le­ri­sche und wirt­schaft­liche Ausrich­tung.

Eben­falls neu ans Staats­theater Olden­burg kommen Vanessa Clavey als Refe­rentin des Gene­ral­inten­danten, Reinar Ortmann als Leitender Drama­turg Schau­spiel, Milena Paulo­vics als Leitende Regis­seurin Schau­spiel, Oliver Ringel­hahn als Künst­le­ri­scher Betriebs­di­rektor und Stell­ver­treter des Gene­ral­inten­danten sowie Ebru Tartıcı Borchers als Haus­re­gis­seurin Schau­spiel.

Das neue Leitungs­team tritt offi­ziell zum 8. August an, ist aber bereits in die Gestal­tung der Saison 2024⁄ 25 invol­viert. Der Spiel­plan soll Ende Mai vorge­stellt werden.

