Der Bass Martin Haus­berg ist zum Baye­ri­schen Kammer­sänger ernannt worden. Das teilte das Kunst­mi­nis­te­rium am Freitag mit. Mehr als 35 Jahre habe der Sänger mit seiner Stimme die Herzen des Publi­kums berührt, würdigte Kunst­mi­nister Markus Blume (CSU). Die Ernen­nungs­ur­kunde hatte Staats­in­ten­dant Josef E. Köpplinger am Sonntag nach der Auffüh­rung von „Figaros Hoch­zeit“ im Münchner Staats­thea­ters am Gärt­ner­platz über­reicht.

Ernen­nung Martin Haus­berg

zum Baye­ri­schen Kammer­sänger

„Mit einem gebüh­renden Finale“ verab­schiede man Haus­berg in den Ruhe­stand, erklärte Blume laut Mittei­lung. „Er glänzte als Solist auf der Bühne und wirkte auch hinter den Kulissen. So hat er seine lang­jäh­rige Erfah­rung und Verläss­lich­keit mit großem Enga­ge­ment an das junge Ensemble weiter­ge­geben“, betonte der Minister.

Haus­berg hat das Gärt­ner­platz­theater seit 1988 als Solist mitge­prägt, in zentralen Rollen wie der Titel­partie in „Le nozze di Figaro“, als Basilio („II barbiere di Sivi­glia“), Truf­fal­dino („Ariadne auf Naxos“) oder Komtur und Masetto („Don Giovanni“).

Die Dienst­be­zeich­nung „Baye­ri­scher Kammersänger“/„Bayerische Kammer­sän­gerin“ wird seit 1955 für heraus­ra­gende künst­le­ri­sche Leis­tungen durch das Baye­ri­sche Kultus­mi­nis­te­rium verliehen. Bisher wurden mehr als 130 Künstler ausge­zeichnet, zuletzt der Tenor Daniel Prohaska im Februar 2023.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.