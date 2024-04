Der briti­sche Diri­gent Alpesh Chauhan bleibt drei weitere Jahre Prin­cipal Guest Conductor der Düssel­dorfer Sympho­niker. Sein Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2026⁄ 27 verlän­gert, teilte das Orchester am Montag mit. Der 34-Jährige sei ein „Glücks­fall“, sagte Inten­dant Michael Becker: „Mit seiner musi­ka­li­schen Intel­li­genz, seinem unbe­stech­li­chen Instinkt und seiner großen profes­sio­nellen Erfah­rung gibt er dem Orchester Raum, sich frei und mit großem Vergnügen zu entwi­ckeln.“

Vertrags­ver­län­ge­rung Alpesh Chauhan

Der 1990 in Birmingham gebo­rene Chauhan ist auch Musik­di­rektor der Opera Company seiner Heimat­stadt sowie stell­ver­tre­tender Diri­gent des BBC Scot­tish Symphony Orchestra und Chef­di­ri­gent der Filar­mo­nica Arturo Tosca­nini in Parma.

Sein Debüt bei den Düssel­dorfer Sympho­ni­kern gab Chauhan im April 2018. Es folgten mehrere gemein­same Auftritte, unter anderem beim Neujahrs­kon­zert 2020. Zur Saison 2021⁄ 22 wurde er zum Prin­cipal Guest Conductor ernannt. „Wir haben bereits einige wunder­bare Erfah­rungen mitein­ander geteilt, sowohl bei der Auffüh­rung von sympho­ni­schen Schwer­ge­wichten als auch von weniger bekannten Meis­ter­werken“, erklärte der Diri­gent. Er liebe das Enga­ge­ment, die Hingabe und die Leben­dig­keit, die die Musiker in Düssel­dorf mitbrächten – „immer bereit, ein breites Spek­trum an Reper­toire zu erfor­schen und neu zu entde­cken, auch an der Seite unseres geschätzten Kollegen und Chef­di­ri­genten Adam Fischer“.

