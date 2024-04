Der Inten­dant des Main­franken Thea­ters Würz­burg, Markus Trabusch, lässt seinen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen. Er verzichte auf eine Verlän­ge­rung aus Gründen der persön­li­chen Lebens­pla­nung, teilte Trabusch am Montag mit. „Nach der guten, aber auch heraus­for­dernden Zeit am Main­franken Theater möchte ich mich nach meinem Würz­burger Enga­ge­ment wieder voll­ständig auf die Kunst, die mein Lebens­in­halt ist, fokus­sieren und eigenes auf die Bühne bringen“, erklärte Opern- und Thea­ter­re­gis­seur.

Markus Trabusch

Der gebür­tige Trierer (Jahr­gang 1962) leitet das Main­franken Theater seit 2016. Das Große Haus wird seit 2020 saniert sowie um ein Kleines Haus und einen Orches­ter­pro­ben­raum erwei­tert. Die Wieder­eröff­nung war ursprüng­lich für 2022 geplant. Während das Kleine Haus mit Schau­spiel- und Tanz­pro­duk­tionen den Betrieb im Dezember 2023 aufnahm, werden die Arbeiten im Großen Haus voraus­sicht­lich noch bis weit in das Jahr 2026 dauern. Musik­theater- und Tanz­pro­duk­tionen werden bis dahin in der Ersatz­spiel­stätte „Thea­ter­fa­brik Blaue Halle“ aufge­führt. Das Phil­har­mo­ni­sche Orchester Würz­burg gastiert weiterhin in der Hoch­schule für Musik und im Tosca­na­saal der Resi­denz.

