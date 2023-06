Das Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks (BRSO) hat vier Blas­musik-Ensem­bles für den „Sympho­ni­schen Hoagascht“ ausge­wählt. Unter mehr als 100 Bewer­bungen entschied sich die Jury für die Ulrichs­bläser Büchl­berg, die Blas­ka­pelle Möcken­lohe, die Brass Band Unter­allgäu und das Jugend­blas­or­chester Markt­ober­dorf, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Jugend­blas­or­chester Markt­ober­dorf

Mit dem Mitmach-Projekt will der neue Chef­di­ri­gent Sir Simon Rattle die baye­ri­sche Blas­musik kennen­lernen. Zusammen mit Mitglie­dern seines Orches­ters wird er die ausge­wählten Gruppen besu­chen und mit ihnen sympho­ni­sche Werke einstu­dieren. Bei einem Konzert im Juli 2024 werden Profis und Laien in München gemeinsam die „Grande symphonie funèbre et triom­phale“ von Hector Berlioz sowie ein eigens für die Ensem­bles kompo­niertes Werk von Lorenz Dangel aufführen. Ergänzt wird das Programm durch tradi­tio­nelle baye­ri­sche Blas­musik.

Rattle über­nimmt im September die Nach­folge des 2019 verstor­benen Mariss Jansons. Er wird der sechste Chef­di­ri­gent in der Geschichte des BRSO nach Eugen Jochum, Rafael Kubelik, Sir Colin Davis, Lorin Maazel und Mariss Jansons. Der Brite leitete von 2002 bis 2018 die Berliner Phil­har­mo­niker und zuletzt das London Symphony Orchestra.

