Der Neubau der Düssel­dorfer Oper soll an der bishe­rigen Adresse entstehen. Das hat der Rat der Stadt am Donnerstag beschlossen und damit die Empfeh­lung von Ober­bür­ger­meister Stephan Keller bestä­tigt. Nach dem Beschluss kann der Archi­tekten- und Inge­nieur­wett­be­werb für das Projekt starten. Dabei gehe es um „Qualität, keinen Luxus“, erklärte der CDU-Poli­tiker. Die Oper solle eine neue Begeg­nungs­stätte werden, die alle Düssel­dorfer und Gäste einlädt, Kultur und Kunst zu erleben.

Ein Entwurf für den Neubau des Opern­hauses Düssel­dorf

In der Zeit des Neubaus soll die Deut­sche Oper am Rhein in Düssel­dorf an einem Ausweich­standort spielen. Dafür werde eine Mach­bar­keits­studie sowohl die Termin- als auch die Kosten­ri­siken bezif­fern, hieß es. Laut Zeit­plan der Stadt­ver­wal­tung soll der Stadtrat Anfang kommenden Jahres über den Bedarf eines Inte­rims abstimmen und im zweiten Quartal die Auslo­bung des Archi­tekten- und Inge­nieur­wett­be­werbs beschließen. Dessen Ergeb­nisse sollen ein Jahr später fest­stehen.

In dem jetzigen Opern­haus hatten Fach­in­ge­nieure zahl­reiche bauliche, tech­ni­sche und funk­tio­nale Mängel fest­ge­stellt. Das 1875 als Stadt­theater errich­tete Gebäude sei nicht für einen zukunfts­fä­higen Opern­spiel­be­trieb ausge­richtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Repa­ra­turen inves­tiert. Statt einer Sanie­rung entschied sich die Stadt für einen Neubau. Dafür waren zuletzt zwei mögliche Stand­orte in der engeren Wahl, der bishe­rige in der Hein­rich-Heine-Allee und die Straße Am Wehr­hahn. Die Kosten für das neue Opern­haus werden auf mindes­tens 716 Millionen Euro geschätzt.

