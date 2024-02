Die Diri­gentin Yura Yang wird ab der Saison 2024⁄ 25 neue Erste Kapell­meis­terin der Oper Leipzig. Die Südko­rea­nerin folgt auf Chris­toph Gedschold, der 2022 dort Musik­di­rektor wurde, wie das Haus am Freitag mitteilte. Seit 2020 wirkt sie als Erste Koor­di­nierte Kapell­meis­terin am Badi­schen Staats­theater Karls­ruhe.

Yura Yang

Yang absol­vierte ihr Diri­gier­stu­dium in Detmold und München. Von 2012 bis 2018 war sie als Solo­re­pe­ti­torin mit Diri­gier­ver­pflich­tung am Musik­theater im Revier Gelsen­kir­chen enga­giert. In der Spiel­zeit 2014⁄ 15 erhielt sie zusätz­lich das Diri­gen­ten­sti­pen­dium der Bergi­schen Sympho­niker. 2016 wurde Yang in das Diri­gen­ten­forum des Deut­schen Musik­rates und 2019 in die Künst­ler­liste „Maes­tros von Morgen“ aufge­nommen. Nach Enga­ge­ments am Theater Kiel und am Theater Aachen ging sie nach Karls­ruhe. Yang gastierte unter anderem in Linz, Essen, Dort­mund, Erfurt und an der Semper­oper in Dresden.

