Die Diri­gentin Joana Mall­witz ist mit dem Baye­ri­schen Verfas­sungs­orden ausge­zeichnet worden. Land­trag­prä­si­dentin Ilse Aigner über­reichte der Musi­kerin die Auszeich­nung am Donnerstag in München. „Mit Ihrem Wirken leisten Sie einen groß­ar­tigen Beitrag zu Kunst und Kultur in Bayern“, würdigte Aigner die Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin der Staats­phil­har­monie und des Staats­thea­ters Nürn­berg, die von Publikum und Fach­welt begeis­tert gefeiert werde.

Joana Mall­witz und Ilse Aigner

Die 1986 in Hildes­heim gebo­rene Mall­witz trat 2013 als damals jüngste Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. 2018 wech­selte sie in glei­cher Funk­tion nach Nürn­berg. Bei den Salz­burger Fest­spielen 2020 war sie die erste Frau in der 100-jährigen Geschichte des Festi­vals, die eine ganze Serie von Opern­auf­füh­rungen diri­giert hat. Ab der Saison 2023⁄ 24 wird Mall­witz Chef­di­ri­gentin und Künst­le­ri­sche Leiterin des Konzert­haus­or­ches­ters Berlin.

Der Baye­ri­sche Verfas­sungs­orden wird seit 2021 durch den Land­tags­prä­si­denten verliehen. Die 1961 vom dama­ligen Amts­in­haber Rudolf Hanauer als Verfas­sungs­me­daille gestif­tete Auszeich­nung würdigt Bürger, die sich in beson­derer Weise um die Verwirk­li­chung der Grund­sätze der Baye­ri­schen Verfas­sung verdient gemacht haben.

