Die „Inter­na­tional Aca­demy of Music and Per­forming Arts Vienna“ (AMP) wird zum Win­ter­se­mester 2022⁄ 23 in „Fried­rich Gulda School of Music Wien“ umbe­nannt. Das gab die Lei­tung des Kon­ser­va­to­riums am Montag bekannt. Mit der Namens­än­de­rung wolle die 2017 gegrün­dete Ein­rich­tung auch ihr Profil in der Wiener Uni­ver­si­täts- und Kon­ser­va­to­ri­en­land­schaft schärfen.

Fried­rich Gulda

Die Ver­knüp­fung mit Guldas Namen bedeute zugleich Ermu­ti­gung und Ver­pflich­tung, erklärte Schul­gründer- und Leiter Marcus Ratka. „Inneres Feuer, lei­den­schaft­liche Hin­gabe, gedul­dige Arbeit, dabei auch Locker­heit und Humor, aber vor allem Liebe zur Sache, zu Mensch und Umwelt: all dies soll das Tun an der Fried­rich Gulda School of Music leiten.“

Der Wiener Pia­nist und Kom­po­nist Gulda (1930–2000) stehe für wech­sel­sei­tigen Respekt und Aus­tausch zwi­schen Genres und Kul­turen welt­weit, für Musik als posi­tive und frie­dens­stif­tende Kraft in einer immer kom­plexer wer­denden Welt mit ihren neuen Herausforderungen.

Wie bisher soll die „Gulda School of Music Wien“ Diplom­stu­di­en­gänge in Klas­si­scher Musik, Jazz, Pop und Musical anbieten. Beson­derer Wert werde auf gen­re­über­grei­fende Lehr­pläne und eine pra­xis­nahe Aus­bil­dung gelegt. In Zusam­men­ar­beit mit den Gulda-Söhnen Paul und Rico arbei­tete das Kon­ser­va­to­rium an einer Aus­bil­dung, die neben der hand­werk­li­chen Fer­tig­keit der jungen Künstler ein beson­deres Augen­merk auf die indi­vi­du­elle Ent­fal­tung und Erwei­te­rung des Hori­zonts der jungen Men­schen legt.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.