Fried­rich-Koh Dolge ist neuer Bun­des­vor­sit­zender des Ver­bandes deut­scher Musik­schulen (VdM). Die Bun­des­ver­samm­lung wählte den bis­he­rigen Vize zum Nach­folger von Ulrich Rade­ma­cher, der nach fast zehn Jahren von seinem Amt zurück­ge­treten war. Neuer stell­ver­tre­tender Bun­des­vor­sit­zender wurde das lang­jäh­rige Bun­des­vor­stands­mit­glied Volker Ger­land. Wie der VdM am Dienstag mit­teilte, fand die Wahl bereits am ver­gan­genen Freitag (13. Mai) in Regens­burg statt.

Ulrich Rade­ma­cher, Fried­rich-Koh Dolge

Für seine Ver­dienste wäh­rend seiner Amts­zeit als Bun­des­vor­sit­zender wurde Rade­ma­cher zum Ehren­vor­sit­zenden des VdM ernannt.

Dolge erklärte, er wolle sich den viel­fäl­tigen Her­aus­for­de­rungen für die öffent­li­chen Musik­schulen stellen. Dazu zählten der Fach­kräf­te­mangel und der aktiv zu gestal­tende Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess in die Digitalität.

Eine wei­tere Aus­zeich­nung des Ver­bands ging an Ulrich Mah­lert. Der Pro­fessor für Musik­päd­agogik erhielt die Gol­dene Stimm­gabel des VdM. Mah­lert habe sehr viel dazu bei­getragen, das Fach zu ent­wi­ckeln und ihm Repu­ta­tion zu ver­schaffen, erklärte Lau­dator Rein­hart von Gut­zeit. Der Mit­be­gründer und Mit­her­aus­geber der Zeit­schrift „Üben & Musi­zieren“ habe sich auch beim Musik­schul­leiter-Lehr­gang des VdM ver­dient gemacht, zu dessen Lei­tungs­team er viele Jahr­zehnte gehörte.

