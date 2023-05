Die Stadt Leipzig will mehr Lehrer der Musik­schule „Johann Sebas­tian Bach“ in Fest­an­stel­lung beschäf­tigen. Hono­rar­lehr­kräfte sollen künftig die Ausnahme bilden. Das geht aus der Dienst­be­ra­tung des Ober­bür­ger­meis­ters hervor, hieß es in einer Mittei­lung vom Mitt­woch. In einem ersten Schritt werde die Musik­schule ab dem Schul­jahr 2023⁄ 24 für alle selbst­stän­digen Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nisse Sozi­al­ver­si­che­rungs­bei­träge abführen. Für 2024 sollen dann alle Hono­rar­lehr­kräfte das Angebot erhalten, nach Tarif im öffent­li­chen Dienst beschäf­tigt werden zu können.

Musik­schule „Johann Sebas­tian Bach“ Leipzig

Mit der Ände­rung über­treffe die Stadt­ver­wal­tung die Vorgaben des Bundes­so­zi­al­ge­richts, hieß es. Dieses hatte 2022 im Fall einer selbst­stän­digen Musik­schul­leh­rerin geur­teilt, dass sie als Hono­rar­kraft fest in den Betriebs­ab­lauf einge­bunden sei, es sich faktisch um eine abhän­gige Beschäf­ti­gung handele und daher Sozi­al­ver­si­che­rungs­bei­träge für sie abzu­führen seien.

Eine Pflicht zur Tarif­be­schäf­ti­gung ergebe sich aus diesem Urteil nicht, die Stadt Leipzig gehe diesen Weg frei­willig. „Wir schätzen die Arbeit der Hono­rar­lehr­kräfte an der Musik­schule sehr und freuen uns, dass wir ihnen nun ein festes Beschäf­ti­gungs­ver­hältnis nach Tarif anbieten können“, sagte Kultur­bür­ger­meis­terin Skadi Jennicke (Linke). Das bedeute Sicher­heit für die Lebens­pla­nung der Mitar­beiter ebenso wie für die Perso­nal­pla­nung der Schule und sei ein großer Schritt in Sachen Gleich­be­hand­lung am Arbeits­platz.

Stimmt der Stadtrat zu, sollen für das kommende Jahr 36 Voll­zeit­stellen in der Musik­schule geschaffen werden. Die Stadt Leipzig stellt für 2023 und 2024 jeweils 250.000 Euro bereit.

