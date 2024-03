Die Opern­di­rek­torin des Staats­thea­ters Braun­schweig, Isabel Oster­mann, verlässt das Haus vorzeitig. Die 49-Jährige beende ihren bis 2026 laufenden Vertrag bereits in diesem Juli auf eigenen Wunsch, um sich auf ihre Arbeit als freie Regis­seurin zu konzen­trieren, teilte das Haus am Montag mit.

Isabel Oster­mann

Gene­ral­inten­dantin Dagmar Schling­mann bedau­erte Oster­manns Abschied. „Gleich­zeitig habe ich großes Verständnis für ihren Wunsch, mehr Zeit für ihre eigenen künst­le­ri­schen Projekte zu haben.“ Die Opern­di­rek­torin habe mit ihrem Team seit 2017 für künst­le­ri­sche Höhe­punkte gesorgt, die weit über die Region hinaus wahr­ge­nommen worden seien.

Nach­fol­gerin von Oster­mann wird ab der Spiel­zeit 2024⁄ 25 Sarah Grahneis, die seit 2012 Drama­turgin für Musik­theater ist und seit 2022 zudem als stell­ver­tre­tende Opern­di­rek­torin am Staats­theater Braun­schweig wirkt. Sie studierte zunächst Theater‑, Medien- und Musik­wis­sen­schaft in Bayreuth und anschlie­ßend Theater- und Orches­ter­ma­nage­ment in Frank­furt am Main. „Es ist ein Glücks­fall, dass wir mit Frau Grahneis eine Kraft mit hoher fach­li­cher wie auch Führungs­kom­pe­tenz im Team haben, die im Haus allseits aner­kannt ist“, lobte Gene­ral­inten­dantin Schling­mann, die ihren Posten im Sommer 2025 aus privaten Gründen abgibt.

