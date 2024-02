Der Diri­gent Kent Nagano ist mit dem Großen Verdienst­kreuz des Verdienst­or­dens der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land ausge­zeichnet worden. „Kent Nagano steht für klas­si­sche Musik auf höchstem Niveau und vermit­telt musi­ka­li­sche Begeis­te­rung weit in die Gesell­schaft hinein“, sagte Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) am Montag bei der Über­rei­chung der Auszeich­nung.

Kent Nagano

Der US-Ameri­kaner Nagano (72) ist seit 2015 Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Hambur­gi­schen Staats­oper und Chef­di­ri­gent des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg. „Uner­müd­lich stärkt er den Stel­len­wert der Musik – in der Musik­stadt Hamburg ebenso wie inter­na­tional“, erklärte Brosda. Sein Enga­ge­ment reiche von den Open-Air-Konzerten auf dem Rathaus­markt über die von ihm gegrün­dete Phil­har­mo­ni­sche Akademie bis zur Förde­rung der Kleinsten durch Schirm­herr­schaften und Mento­ren­schaften von Musik­schulen und ‑kinder­gärten.

Er fühle sich zutiefst geehrt, von Deutsch­land und indi­rekt auch von der großen Kultur, die es reprä­sen­tiere, diese hohe Aner­ken­nung zu erhalten, betonte Nagano. „Wenn ich in irgend­einer Weise etwas zu der umfas­senden künst­le­ri­schen Tradi­tion in diesem Land beitragen konnte, dann nur aufgrund des Privi­legs, mit außer­ge­wöhn­li­chen Ensem­bles und Insti­tu­tionen eng zusam­men­ar­beiten zu dürfen.“ Bevor er nach Hamburg kam, wirkte Nagano unter anderem als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Baye­ri­schen Staats­oper (2006–2013) und Chef­di­ri­gent des Deut­schen Symphonie-Orches­ters Berlin (2000–2006). Seit 2011 arbeitet er mit dem Concerto Köln, das ihn 2019 zu seinem Ehren­di­ri­genten ernannte, in histo­ri­schen Auffüh­rungs­pro­jekten zusammen. Die Leitungs­posten in Hamburg über­gibt Nagano mit dem Inten­dan­ten­wechsel im Sommer 2025 an den israe­li­schen Diri­genten Omer Meir Wellber.

