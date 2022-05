Das Hein­rich-Heine-Institut in Düs­sel­dorf hat einen Teil des Nach­lasses des Kom­po­nisten Jürg Baur (1918–2010) erhalten. Dessen Tochter Ulrike Baur-Hug übergab am Don­nerstag Ori­gi­nal­ma­nu­skripte, Skizzen, Stimm- und Arbeits­ma­te­ria­lien. Die Schen­kung ergänze die bereits vor­lie­genden Archi­va­lien in opti­maler Weise, teilte die Stadt mit.

Ulrike Baur-Hug (l.) über­gibt Teilnachlass

Künftig sollen die Doku­mente dazu bei­tragen, den Kom­po­nisten als einen Kul­tur­träger der Region neu zu ent­de­cken. Der gebür­tige Düs­sel­dorfer hatte dem Hein­rich-Heine-Institut schon in den 1970-er Jahren erst­mals Noten­ma­nu­skripte zur Ver­fü­gung gestellt.

Baur war einer der bedeu­tendsten Kom­po­nisten des 20. Jahr­hun­derts. Seine Bezüge zum Rhein­land und zur Stadt Düs­sel­dorf sind viel­fältig. Unter anderem wurde er 1965 zum Direktor der heu­tigen Robert-Schu­mann-Hoch­schule berufen. Sein kom­po­si­to­ri­sches Schaffen umfasst mehr als 200 Werke unter­schied­li­cher Gat­tungen, was es zu einem auf­schluss­rei­chen For­schungs­ge­gen­stand für Wis­sen­schaftler und Musiker mache, hieß es.

