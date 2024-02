Karina Canell­akis bleibt Erste Gast­di­ri­gentin des London Phil­har­monic Orchestra (LPO). Der 2021 begon­nene Vertrag mit der US-Ameri­ka­nerin wurde am Dienstag um drei weitere Jahre verlän­gert, wie das Orchester mitteilte. Canell­akis werde den Klang­körper weiterhin regel­mäßig in Groß­bri­tan­nien und auf Tour­neen diri­gieren.

Karina Canell­akis

Die gebür­tige New Yorkerin ist seit 2019 Chef­di­ri­gentin des Radio Filhar­mo­nisch Orkest (RFO), als erste Frau auf diesem Posten bei einem nieder­län­di­schen Sympho­nie­or­chester. Von 2019 bis 2023 war sie auch Erste Gast­di­ri­gentin beim Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester Berlin. Am Pult des London Phil­har­monic Orchestra stand sie erst­mals im Oktober 2018.

Canell­akis hat Violine am Curtis Insti­tute of Music in Phil­adel­phia studiert und später Diri­gieren an der Juil­liard School of Music bei Alan Gilbert. Beim Dallas Symphony Orchestra wurde sie Assis­tentin von Jaap van Zweden, der von 2006 bis 2012 Chef­di­ri­gent des RFO war. Inter­na­tio­nale Aufmerk­sam­keit erregte Canell­akis mit ihrem kurz­fris­tigen Einspringen für Niko­laus Harnon­court beim Styri­arte Festival 2015. Seitdem hat sie mit großen Klang­kör­pern wie dem BBC Symphony Orchestra, dem Los Angeles Phil­har­monic und dem Royal Stock­holm Phil­har­monic gear­beitet. In der aktu­ellen Saison debü­tiert sie am Pult der New Yorker Phil­har­mo­niker und leitet als Fokus-Künst­lerin im Wiener Musik­verein unter anderem die Wiener Sympho­niker und das Rund­funk-Sinfo­nie­or­chester Wien.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.