Die Anton-Bruckner-Privat­uni­ver­sität in Linz (ABPU) hat zwei neue Profes­soren berufen: Die italie­ni­sche Pianistin Saskia Gior­gini kommt zum Sommer­se­mester 2023 an das Institut für Tasten­in­stru­mente, der Perkus­sio­nist und Alumnus Chris­toph Sietzen tritt mit Oktober 2023 eine Stelle als Professor für Schlag­werk an. Das teilte die Einrich­tung am Donnerstag mit.

Saskia Gior­gini, Chris­toph Sietzen

Mit der 38-jährigen Gior­gini begrüße das Haus „eine der bemer­kens­wer­testen Pianis­tinnen ihrer Gene­ra­tion“, erklärte Rektor Martin Rummel. Der 1992 in Salz­burg gebo­rene Luxem­burger Sietzen habe bereits während seines Studiums an der ABPU „großes Talent unter Beweis gestellt und zahl­reiche Preise gewonnen“. Der Perkus­sio­nist ist seit 2020 als Lehr­be­auf­tragter an der Linzer Uni tätig.

Gior­gini hat den Inter­na­tio­nalen Mozart­wett­be­werb Salz­burg 2016 gewonnen. Sie gastiert in Häusern wie der Elbphil­har­monie Hamburg, der Meis­ter­sin­ger­halle Nürn­berg, der Lieder­halle Stutt­gart, der Beet­ho­ven­halle Bonn, dem Konzert­haus und dem Musik­verein in Wien, der Suntory Hall Tokyo, der Wigmore Hall London, dem La Fenice in Venedig und der Phil­har­monia in St. Peters­burg. Als Solistin verbindet sie eine Zusam­men­ar­beit mit Orches­tern wie dem Tokyo Metro­po­litan Symphony Orchestra, dem Lodz Phil­har­monic Orchestra in Polen und dem CBC Radio Orchestra in Kanada.

Sietzen gab mit zwölf Jahren sein Debüt bei den Salz­burger Fest­spielen und ist unter anderem Preis­träger des Inter­na­tio­nalen Musik­wett­be­werbs der ARD (2014). Er erhielt den ICMA (Inter­na­tional Clas­sical Music Awards) Young Artist Award 2018 und 2019 den „Opus Klassik“ als Nach­wuchs­künstler des Jahres. Konzert­enga­ge­ments führten Sietzen unter anderem in die Elbphil­har­monie Hamburg, den Wiener Musik­verein, das Barbican Centre London, die Kölner Phil­har­monie, die Konzert­häuser Berlin und Wien sowie zu den Salz­burger Fest­spielen und das Grafenegg Festival. Von 2014 bis 2019 unter­rich­tete er an der MDW – Univer­sität für Musik und darstel­lende Kunst Wien.

