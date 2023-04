Der Menschen­rechts­preis der Tonhalle Düssel­dorf 2023 geht an die irani­sche Autorin und Akti­vistin Sanaz Azimi­pour. Damit bekunde der Chef­di­ri­gent der Düssel­dorfer Sympho­niker, Ádám Fischer, seine Soli­da­rität mit der Protest­be­we­gung gegen das irani­sche Régime, teilte das Haus am Donnerstag mit.

Sanaz Azimi­pour

Die 30-jährige Azimi­pour wurd in Teheran geboren und lebt seit 2016 in Berlin. Nach dem gewalt­samen Tod von Jina Mahsa Amini, der die aktu­elle Protest­be­we­gung in Iran ausge­löst hat, grün­dete sie mit anderen Ehren­amt­li­chen das „Woman Life Freedom Kollektiv Berlin“. Die Gruppe wurde inter­na­tional bekannt, als sie im Oktober 2022 in Berlin die bislang größte irani­sche Demons­tra­tion außer­halb Irans orga­ni­sierte, mit mehr als 80.000 Teil­neh­mern aus ganz Europa und anderen Ländern.

„Die Unter­drü­ckung insbe­son­dere der Frauen in Iran ist ein Verbre­chen“, erklärte Fischer. Ange­sichts der vielen Krisen in der Welt rücke das Thema in den west­li­chen Medien gerade etwas in den Hinter­grund. „Wir dürfen die Menschen in Iran nicht vergessen und können sie dadurch unter­stützen, dass wir ihnen Aufmerk­sam­keit schenken. Ich hoffe sehr, dass die Proteste gegen die auto­ri­täre Regie­rung, die Menschen­rechte mit Füßen tritt, nicht abreißen und schließ­lich zum Erfolg führen“, betonte der Diri­gent. Der Ungar, der die Empfänger des mit 10.000 Euro dotierten Preises jeweils selbst auswählt, enga­giert sich seit Jahren für Frei­heit und Menschen­rechte.

Die Auszeich­nung wird am 7. Mai im Rahmen des Menschen­rechts­kon­zerts in der Düssel­dorfer Tonhalle verliehen. Azimi­pour werde die Auszeich­nung persön­lich entge­gen­nehmen. Fischer diri­giert bei dem Konzert das Requiem von Wolf­gang Amadeus Mozart. Es musi­zieren die Düssel­dorfer Sympho­niker, der Chor des Städ­ti­schen Musik­ver­eins und die Solisten Hannah Morrison, Katrin Wundsam, Gyula Rab und Miklos Sebe­styén.

Der Menschen­rechts­preis wird seit 2016 verliehen. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Orga­ni­sa­tion „Ärzte ohne Grenzen“, die Ärzte­initia­tive „Praxis ohne Grenzen“, der Wiener Verein Mimi­kama, die Bewe­gung „Fridays for Future“ und zuletzt der türki­sche Menschen­rechts­ak­ti­vist Osman Kavala.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.