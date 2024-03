Der Brahms-Preis 2024 geht an den Diri­genten Kent Nagano. Die Brahms-Gesell­schaft Schleswig-Holstein verneige sich damit vor einem groß­ar­tigen Künstler, hieß es in einer am Donnerstag verbrei­teten Mittei­lung. Die Verlei­hung der mit 10.000 Euro dotierten Auszeich­nung findet am 29. November in Wessel­buren (Kreis Dith­mar­schen) statt.

Kent Nagano

Der US-Ameri­kaner Nagano (72) werde seit Jahr­zehnten für seine diri­gen­ti­schen Leis­tungen sowohl im sympho­ni­schen Oeuvre als auch im Opern-Reper­toire welt­weit gefeiert, erklärte die Brahms-Gesell­schaft. „Insbe­son­dere in den letzten Jahren hat er sich als GMD des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­ches­ters Hamburg verstärkt mit Johannes Brahms ausein­an­der­ge­setzt und neue Perspek­tiven auf das Werk des nord­deut­schen Kompo­nisten eröffnet.“

In Naganos Persön­lich­keit verbinde sich auf unge­wöhn­liche Weise Entde­cker­geist und Inno­va­ti­ons­freude mit dem klaren Blick für die Würde des kultu­rellen Erbes“, hieß es weiter. „Gera­dezu beispiel­ge­bend ist sein Bestreben, dieses Erbe auch brei­teren Publi­kums-Schichten zu vermit­teln, ohne dabei künst­le­ri­sche Abstriche zu machen.

Bei der Preis­über­gabe wird Nagano mit dem Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­chester Hamburg anreisen, das unter seinem Dirigat und ihm zu Ehren Werke von Johannes Brahms und Richard Strauss spielen wird.

Der Brahms-Preis wird seit 1988 vergeben. Erster Preis­träger war der Diri­gent und Pianist Leonard Bern­stein mit den Wiener Phil­har­mo­ni­kern. Seitdem ging die Ehrung unter anderem an den Bariton Diet­rich Fischer-Dieskau, die Klari­net­tistin Sabine Meyer, den Thoman­erchor, die Diri­genten Chris­toph Eschen­bach und Herbert Blom­stedt sowie zuletzt die Geigerin Midori.

