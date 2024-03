Der Inter­na­tio­nale Bach-Wett­be­werb Leipzig steht vor großen Verän­de­rungen. Ab 2025 über­nimmt Bach­fest-Inten­dant Michael Maul die Künst­le­ri­sche Leitung, und der bisher alle zwei Jahre veran­stal­tete Wett­be­werb findet künftig jähr­lich statt. Das teilten die Orga­ni­sa­toren am Donnerstag mit.

Bach-Wett­be­werb Leipzig

Der seit 2002 amtie­rende Präsi­dent des Bach-Wett­be­werbs, der Pianist, Cemba­list und Harvard-Professor Robert Levin, verab­schiedet sich im Sommer. „Diese Ära ist Spiegel seiner heraus­ra­genden Künst­ler­schaft: Als Pädagoge hat er inter­na­tio­nale Maßstäbe gesetzt“, würdigte Maul. Levins herz­li­cher, zuge­wandter Umgang mit den Nach­wuchs­künst­lern habe den Charakter des Bach-Wett­be­werbs nach­haltig geprägt.

In dem neuen Rhythmus wird der Wett­be­werb nicht mehr mit jeweils drei wech­selnden Fächern ausge­richtet, sondern sich jedes Jahr auf ein Fach konzen­trieren. Den Anfang macht das Klavier. Für die folgenden Jahre sind zunächst Violine (2026), Gesang (2027) und Histo­ri­sche Tasten­in­stru­mente (2028) geplant. Der Zeit­raum des Wett­be­werbs wird vom Juli in den März verlegt. Dabei soll das Finale immer am 21. März statt­finden, dem Geburtstag des Namens­pa­trons Johann Sebas­tian Bach.

Der Leip­ziger Bach-Wett­be­werb wird seit 1950 ausge­richtet und zählt zu den renom­mier­testen Musik­wett­be­werben welt­weit. Veran­stalter sind das Bach-Archiv Leipzig und die Hoch­schule für Musik und Theater „Felix Mendels­sohn Bartholdy“ Leipzig.

Die 24. Ausgabe des Wett­be­werbs findet vom 13. bis 25. Juli 2024 statt.

