Der Preis des Deut­schen Musik­wett­be­werbs (DMW) geht in diesem Jahr an das Amelio Trio aus Hannover. Den Kompo­si­ti­ons­preis erhält Henrik Dewes aus dem schwei­ze­ri­schen Elixier, teilten die Veran­stalter am Donnerstag mit. Stipen­dien werden an elf Solisten und sechs Kammer­mu­sik­ensem­bles vergeben.

Amelio Trio

Ausge­schrieben war der Wett­be­werb diesmal für die Kate­go­rien Flöte, Oboe, Horn, Tenor­po­saune, Bass­po­saune, Gitarre, Klavier­trio, Klavier­quar­tett, Ensemble für Alte Musik und Kompo­si­tion. In der ersten Runde, die im Januar digital statt­ge­funden hat, waren 145 junge Musiker ange­treten. Davon durften 106 vor der Jury in Köln und Bonn auftreten.

Der Deut­sche Musik­wett­be­werb wird seit 1975 vom Deut­schen Musikrat ausge­richtet. Die 39 Kate­go­rien wech­seln jähr­lich, meist werden 13 ausge­schrieben. Für die Preis­träger und Stipen­diaten bildet er den Ausgangs­punkt für lang­fristig ange­legte Förder­pro­gramme des Deut­schen Musik­rats, die unter anderem die Produk­tion von Debüt-CDs und die Vermitt­lung von Konzert­auf­tritten umfassen.

