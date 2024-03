Der Künst­le­ri­sche Direktor des Sinfo­nie­or­ches­ters Basel (SOB), Hans-Georg Hofmann, verlässt den Klang­körper per Ende März. Der 55-jährige Musik­ma­nager beende seine Tätig­keit nach elf Jahren auf eigenen Wunsch, teilte das Orchester am Freitag mit. Die Entschei­dung sei ihm alles andere als leicht­ge­fallen, erklärte Hofmann. „Doch bin ich davon über­zeugt, dass jede Kultur­in­sti­tu­tion nach einer so inten­siven Zeit der Zusam­men­ar­beit und des Neuauf­baus frische Ansätze und Gestal­tungs­per­sön­lich­keiten braucht.“

Sinfo­nie­or­chester Basel

Hofmann war für die Programm­pla­nung des Klang­kör­pers verant­wort­lich. Dabei habe er maßgeb­lich zum künst­le­ri­schen Profil und einer inter­na­tio­nalen Wahr­neh­mung des Orches­ters beigetragen, hieß es. Kluge Programm­pla­nung sowie der Aufbau inno­va­tiver Konzert­for­mate und Vermitt­lungs­formen fänden weit über die Grenzen Basels hinaus große Aner­ken­nung. In seine Amts­zeit fielen unter anderem der Umbau und die Erwei­te­rung der SOB-Spiel­stätte Stadt­ca­sino Basel und die Corona-Pandemie sowie die Ernen­nung der Chef­di­ri­genten Ivor Bolton ab 2016 und Markus Poschner ab 2025.

Der Präsi­dent der Stif­tung Sinfo­nie­or­chester Basel, Tobit Schäfer, dankte Hofmann „für seine enorme gestal­te­ri­sche wie kommu­ni­ka­tive Arbeit, die er seit 2013 – gerade auch in schwie­rigen Zeiten – für unseren Klang­körper geleistet hat“.

Das Sinfo­nie­or­chester Basel entstand 1997 mit der Fusion des Basler Sinfonie-Orches­ters und des Radio-Sinfo­nie­or­chester Basel. Seine Geschichte reicht jedoch zurück bis in das frühe 18. Jahr­hun­dert.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.