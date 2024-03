Daniele Pilato wird neuer Chor­di­rektor an den Landes­bühnen Sachsen. Der gebür­tige Italiener über­nimmt die Posi­tion ab dem 1. Mai 2024, wie das Haus am Freitag mitteilte. Pilato folgt auf Karl Berne­witz, der Anfang des Jahres an das Theater Bremen gewech­selt ist. Seit 2022 war er Leiter des Opern­chores am Eduard-von-Winter­stein-Theater Anna­berg-Buch­holz.

Daniele Pilato

Sein Antritts­di­rigat auf der Haupt­bühne in Rade­beul gibt Pilato am 1. April mit der Kantate „Letzte Rufe ausster­bender Arten“ von Hans-Peter Preu, die zum Saison­be­ginn unter der Leitung von Berne­witz urauf­ge­führt wurde. Bereits am Samstag (23. März) leitet der desi­gnierte Chor­di­rektor das Werk bei einer Vorstel­lung in den Natur­his­to­ri­schen Samm­lungen Sencken­berg in Dresden.

Pilato wurde 1990 in Triest geboren, wo er am Konser­va­to­rium Klavier, Chor­lei­tung und Vokal-Kompo­si­tion studierte. 2014 ging er an die Univer­sität für Musik und darstel­lende Kunst in Wien und später ans Mozar­teum in Salz­burg. Er hat als Chor­leiter an verschie­denen Wett­be­werben teil­ge­nommen und ist Mitglied der künst­le­ri­schen Kommis­sion der Chor­ver­ei­ni­gung von Friaul-Julisch-Vene­tien. Bei den Salz­burger Fest­spielen war Pilato mehr­fach als Diri­gent und Chor­leiter tätig. 2022 leitete er einen Work­shop für den Chor des Gärt­ner­platz­thea­ters in München und diri­gierte Chio­ac­chino Rossinis „Petite Messe Solen­nelle“.

