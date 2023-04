Das Publi­kums­in­ter­esse der Volks­oper Wien hat sich im Laufe der Saison 2022⁄ 23 wieder auf einem Niveau wie vor der Corona-Pandemie einge­pen­delt. Von September bis April betrug die durch­schnitt­liche Auslas­tung 79 Prozent, in den Monaten März und April lag sie bei 84 Prozent. Das teilte das Haus am Sonntag bei der Vorstel­lung der kommenden Spiel­zeit mit. Die Einnahmen lägen deut­lich über Plan.

Lotte de Beer

Die zweite Saison von Direk­torin Lotte de Beer und Musik­di­rektor Omer Meir Wellber steht im Zeichen des 125. Geburts­tags der Volks­oper am 14. Dezember 2023. Auf dem Programm stehen neun Neupro­duk­tionen und drei Zugabe-Premieren, viele davon verbindet eine beson­dere Geschichte mit dem Haus. So kehrt Richard Strauss« „Salome“ zurück, die 1910 an der Volks­oper ihre Wiener Erst­auf­füh­rung erlebte. Für die Eröff­nungs­pre­miere wird Luc Bondys Insze­nie­rung bei den Salz­burger Fest­spielen 1992 rekre­iert.

De Beer insze­niert mit Choreo­graph und Co-Regis­seur Bryan Arias die „West Side Story“ von Leonard Bern­stein, die 1968 an der Volks­oper ihre deutsch­spra­chige Erst­auf­füh­rung erlebte. Franz Lehárs „Die lustige Witwe“, mit mehr als 1.000 Auffüh­rungen eine der meist­ge­spielten Operetten der Volks­oper, erfährt eine Neube­trach­tung durch Mariame Clément, und Giacomo Puccinis „La rondine“ ist 104 Jahre nach ihrer Wiener Erst­auf­füh­rung wieder zu sehen.

Mit der Urauf­füh­rung von „Lass uns die Welt vergessen – Volks­oper 1938“ gedenkt das Haus jenen Mitglie­dern, die von den Nazis aus der Volks­oper verjagt, verfolgt und ermordet wurden. John Adams« Passi­ons­or­a­to­rium „The Gospel Accor­ding to the Other Mary“ kommt in der Regie von Lisenka Heij­boer Castañón zu seiner öster­rei­chi­schen Erst­auf­füh­rung.

Mehr als 22 Prozent des Publi­kums der Volks­oper sind den Angaben zufolge jünger als 30 Jahre. Aus diesem Grund wird das Programm für Kinder, Jugend­liche und Fami­lien ausge­baut. Der Sonntag wird zum Fami­li­entag mit kurzen Stücken für die kleinsten Besu­cher im Rahmen der Fami­li­en­ma­ti­neen und fami­li­en­freund­li­chen Produk­tionen mit frühem Beginn am Nach­mittag. Neben den Neupro­duk­tionen „Die Reise zum Mond“, „Aris­to­cats“ und „tick tick… BOOM!“ richten sich elf Reper­toire­werke an junges Publikum.

