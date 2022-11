Die Mando­line ist zum Instru­ment des Jahres ernannt worden. Das teilten mehrere Landes­mu­sik­räte am Donnerstag mit. Die Musik­räte in 14 Bundes­län­dern koor­di­nieren ab Januar 2023 Projekte und Konzerte von Instru­men­ten­bauern, profes­sio­nellen Musi­kern und Amateuren sowie Kompo­nisten und Musik­schü­lern. Die Schirm­herr­schaft über­nehmen Musiker wie Avi Avital in Schleswig-Holstein und Berlin oder Poli­tiker wie die säch­si­sche Kultur­mi­nis­terin Barbara Klepsch (CDU).

Mando­line Instru­ment des Jahres 2023

Die Aktion „Instru­ment des Jahres“ wurde 2008 vom Landes­mu­sikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Seitdem schlossen sich immer mehr Länder an. Diesmal betei­ligt sich erst­mals auch Nord­rhein-West­falen.

Die bishe­rigen „Instru­mente des Jahres“ waren Klari­nette (2008), Trom­pete (2009), Kontra­bass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre bezie­hungs­weise Bağlama (2013), Brat­sche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Cello (2018), Saxo­phon (2019), Geige (2020), Orgel (2021) und Drumset (2022).

