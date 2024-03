Die Dresdner Phil­har­monie zieht wieder ähnlich viel Publikum an wie vor Corona. „Heute vor einem Jahr wäre ich noch vorsichtig gewesen, aber jetzt kann ich sagen: unser Publikum ist zurück­ge­kehrt, und wir schaffen es, neues Publikum zu gewinnen! Mit einer Gesamt­aus­las­tung von 82 Prozent im Jahr 2023 liegen wir im oberen Bereich im Vergleich mit anderen Konzert­häu­sern“, sagte Inten­dantin Frauke Roth am Montag. Eine Auslas­tung von 88 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres bestä­tige diese Tendenz.

Dresdner Phil­har­monie

Mit 186 Veran­stal­tungen zog die Dresdner Phil­har­monie 2023 fast 199.000 Besu­cher an. Das waren rund 67.000 mehr als im Jahr davor (2019: 210.182). Mit Schul­kon­zerten und Proben­be­su­chen erreichte das Orchester 24.721 Schüler, gegen­über 3.775 im Jahr vor Beginn der Pandemie.

Beim Karten­kauf setzen die Besu­cher vermehrt auf kurz­fris­tige Buchung. Gleich­zeitig ging die Zahl der Abon­nenten zurück, insge­samt von rund 9.000 in den Jahren 2018 und 2019 auf 6.175 im vergan­genen Jahr. Dabei stieg das Inter­esse an Wahl­abos, während das an Fest­platz­abos abnahm.

„Der Aufgabe, neues Publikum zu gewinnen und auch neue Arten von Konzert­er­leb­nissen zu ermög­li­chen, stellen wir uns mit großem Enga­ge­ment“, erklärte Roth. Als Erfolg erweise sich dabei beson­ders die neue Reihe „abge­FRACKt „. Diese Konzerte dauern nur etwa eine Stunde, und das Orchester erscheint eher casual. Zu der live gespielten Musik kann man Infor­ma­tionen auf seinem Smart­phone lesen, und im Anschluss gibt es eigens für den jewei­ligen Abend kreierte Cock­tails. Die Auslas­tung dieser Konzert­reihe ist den Angaben zufolge von 50 auf über 90 Prozent gestiegen. Etwa 20 Prozent der Besu­cher sind unter 30 Jahre alt, bei Sinfo­nie­kon­zerten seien es elf Prozent. Am stärksten vertreten ist die Alters­gruppe zwischen 30 und 60 Jahren. Und 70 bis 80 Prozent der Besu­cher kamen zum ersten Mal in ein Konzert der Dresdner Phil­har­monie.

