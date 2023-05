Knapp vier Wochen vor seinem Beginn hat das Rheingau Musik Festival (RMF) bereits mehr als 100.000 Eintritts­karten verkauft. Einen größeren Zuspruch zum jetzigen Zeit­punkt habe das Festival in seiner 36-jährigen Geschichte noch nie verzeichnet, sagte Inten­dant Michael Herr­mann am Donnerstag. Vom 24. Juni bis 2. September 2023 sind 164 Konzerte an 28 Spiel­stätten im Rheingau und Umge­bung geplant. Davon sind 64 Veran­stal­tungen fast ausver­kauft.

Rheingau Musik Festival

Dieser Zwischen­stand über­treffe die Erwar­tungen, erklärte Geschäfts­führer Marsi­lius Graf von Ingel­heim. Bereits im ersten Verkaufs­monat habe man eine über­durch­schnitt­liche Nach­frage regis­triert, die auch in den Folge­mo­naten im Vergleich zu den Vorjahren höher ausge­fallen sei. Insge­samt werden in diesem Jahr 140.000 Tickets ange­boten, das seien eben­falls mehr denn je.

Der Gesamt­etat des Festi­vals beläuft sich nach Veran­stal­ter­an­gaben auf acht Millionen Euro. Finan­ziert wird es über Spon­soren, Spenden und Mitglieds­bei­träge des Förder­ver­eins.

