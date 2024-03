Die Stadt Hamburg ehrt das Ensemble Reso­nanz mit der Johannes-Brahms-Medaille. „Dank seiner exzel­lenten musi­ka­li­schen Qualität, seinem inno­va­tiven Profil, seiner Nahbar­keit und einer großen Lust auf verschie­denste Formen von Musik ist das Ensemble Reso­nanz ein heraus­ra­gender Botschafter für die Kultur­stadt Hamburg“, sagte Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag. Die Über­gabe der Auszeich­nung ist für den 25. April im Großen Saal der Elbphil­har­monie geplant.

Ensemble Reso­nanz

Mit der 1928 gestif­teten Medaille werden in unre­gel­mä­ßigen Abständen Personen und Gruppen geehrt, die bedeu­tende Beiträge auf dem Gebiet der Musik geleistet haben und sich insbe­son­dere um die Pflege von Brahms« musi­ka­li­schem Erbe verdient gemacht haben. „Das Ensemble Reso­nanz begeis­tert mi seinen neuen Zugängen zu klas­si­scher Musik ein ausge­spro­chen viel­fäl­tiges Publikum weit über Hamburgs Stadt­grenzen hinaus“, erklärte Brosda.

Die Auszeich­nung erin­nert an den in Hamburg gebo­renen Kompo­nisten Johannes Brahms (1833–1897). Bisher wurde die Medaille 68 Mal verliehen, darunter an Richard Strauss, Jean Sibe­lius, Eugen Jochum, Joseph Keil­berth, Yehudi Menuhin und zuletzt Chris­toph von Dohnányi (2019).

