Die Berliner Opern­kultur zwischen 1925 und 1944 ist Thema einer gemein­samen Unter­su­chung der Berliner Humboldt-Univer­sität (HU), der Staats­oper Unter den Linden und der Deut­schen Oper Berlin. Damit solle ein wich­tiges Kapitel der Berliner Musik- und Thea­ter­ge­schichte erst­mals umfas­send und über die Grenzen eines einzelnen Opern­hauses hinaus­ge­hend erforscht werden, hieß es in einer am Dienstag verbrei­teten Pres­se­mit­tei­lung.

Deut­sche Oper Berlin und

Staats­oper Unter den Linden

Der gewählte Zeit­raum erstrecke sich vom Urauf­füh­rungs­jahr von Alban Bergs „Wozzeck“ an der Staats­oper bis zur kriegs­be­dingten Schlie­ßung aller deut­schen Theater. Damit umfasse er sowohl die einzig­ar­tige Blüte der Berliner Opern­szene in der Weimarer Repu­blik als auch ihre Zerstö­rung und Instru­men­ta­li­sie­rung der Berliner Opern­häuser durch die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Kultur­po­litik.

Das Projekt startet am 1. Oktober 2024 und ist auf vier Jahre ange­legt. Finan­ziert wird es mit rund 566.000 Euro durch die Deut­sche Forschungs­ge­mein­schaft (DFG). Betei­ligt sind insge­samt vier Wissen­schaftler unter der Leitung von Arne Stoll­berg vom Institut für Musik­wis­sen­schaft und Medi­en­wis­sen­schaft der HU.

„Die Epoche, um die es geht, lässt sich span­nender und viel­fäl­tiger nicht denken“, erklärte Stoll­berg. „In der Konkur­renz verschie­dener Häuser war Berlin bis zum Beginn der 1930er Jahre der Opern-Hotspot Europas, erst recht, was die Verflech­tung mit den poli­ti­schen, gesell­schaft­li­chen und medialen Entwick­lungen der Zeit anbe­langt.“ Man widme sich also nicht nur einem bedeu­tenden Stück Kultur­ge­schichte, das die Zäsur des Natio­nal­so­zia­lismus samt allen Konti­nui­täten und radi­kalen Diskon­ti­nui­täten einschließt, sondern wolle auch für die Metro­po­len­for­schung im Bereich des Musik­thea­ters neue Wege erkunden. „Indem die Musik­wis­sen­schaft die Opern­häuser bei der Aufar­bei­tung ihrer Vergan­gen­heit unter­stützt, adres­siert sie zugleich ein kultur­po­li­ti­sches Anliegen von großem öffent­li­chem Inter­esse“, so Stoll­berg.

Im Rahmen des Projekts soll auch eine frei zugäng­liche Daten­bank erstellt werden, die alle Berliner Opern­pre­mieren zwischen 1925 und 1944 samt Beset­zung erfasst und sie mit einem Verzeichnis sämt­li­cher Bespre­chungen aus der Tages­presse vor 1933 verbindet. Zudem sind beglei­tende Sympo­sien an der Deut­schen Oper Berlin und der Staats­oper Unter den Linden geplant.

