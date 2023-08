Bühne frei für große grie­chi­sche Tragödie mit der Musik von Hector Berlioz vor dem Hinter­grund eines Skan­dals – so kann man die umju­belte Première von „Les Troyens“ in halb­sze­ni­scher Produk­tion bei den Salz­burger Fest­spielen zusam­men­fassen. Dem Orchestre Revo­lu­ti­on­n­aire et Roman­tique und dem Monte­verdi Choir gelang unter unguten Vorzei­chen eine hoch­emo­tio­nale und über­zeu­gende Vorstel­lung. Dinis Sousa, als John Eliot Gardi­ners musi­ka­li­scher Assis­tent vorge­stellt, sprang am Samstag als Diri­gent ein, nachdem der große alte Herr einen Sänger bei einer Probe geschlagen haben soll. Daraufhin wurde darüber infor­miert, dass Gardiner „sein Dirigat zurück­legt“.

„Les Troyens“

Profis sind hart im Nehmen, und so brachte das Ensemble das monu­men­tale Opern­werk bril­lant auf die Bühne. Die „histo­risch orien­tierte“ Auffüh­rungs­praxis führte zu großer klang­li­cher Trans­pa­renz, Klar­heit und über­ra­schender Dynamik. Berlioz« exzen­tri­sche Struktur mit mehreren Chor­gruppen und Blech­blä­ser­chören samt den berühmten Meyer­be­er­schen Saxhör­nern beherrscht die Produk­tion souverän, der Chor leistet musi­ka­lisch und darstel­le­risch als Volk der Trojaner und Karthager großen drama­ti­schen und gera­dezu betö­renden Eindruck. So wurde der Massen­selbst­mord der Troja­ne­rinnen zu einer umju­belten Schlüs­sel­szene – aller­dings kaum denkbar ohne die hoch­dra­ma­ti­sche stimm­liche und körper­liche Präsenz von Alice Coote als Cassandre. Besser kann man die Rolle nicht verkör­pern.

Doch alle Rollen waren top besetzt. Michael Spyres festigt seinen Ruf als flexi­bler Tenor mit souve­ränen Spit­zen­tönen, hat aber im Lauf des Abends Kondi­ti­ons­pro­bleme. Paula Murrihy gibt der Rolle der Dido viele Facetten und Einfühl­sam­keit. Eine Über­ra­schung des Abends: Laurence Kilsby fein­tim­brierte Tenor­stimme in der Doppel­rolle Iopas / Hylas. Und die musi­ka­li­sche Leitung? Dinis Sousa nutzte die Gele­gen­heit und führte das Ensemble größ­ten­teils sicher und umsichtig durch das Mammut­werk, ein wich­tiger Schritt zu weiterer Opern­kom­pe­tenz.

