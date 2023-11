Die Tuba ist zum Instru­ment des Jahres ernannt worden. Das teilten mehrere Landes­mu­sik­räte am Montag mit. Die Musik­räte in 13 Bundes­län­dern koor­di­nieren ab Januar 2024 Projekte und Konzerte von Instru­men­ten­bauern, profes­sio­nellen Musi­kern und Amateuren sowie Kompo­nisten und Musik­schü­lern.

Fabian Necker­mann

Die Schirm­herr­schaft über­nehmen Musiker wie Jörg Wachs­muth in Sachsen, David Polkin­horn im Saar­land und Fabian Necker­mann in Berlin, der erklärte: „Die Tuba als größtes und tiefstes Blech­blas­in­stru­ment hat nicht nur eine funda­men­tale Bedeu­tung im Orchester, sondern kann auch wunderbar solis­tisch bril­lieren und wird absolut unter­schätzt. Über­tragen sich die Schwin­gungen der Lippen auf die Tuba und entlo­cken dem Instru­ment so einen Klang, ist man im wahrsten Sinne des Wortes tiefen­ent­spannt! Klingt verlo­ckend? Probier’s aus!“

Die Aktion „Instru­ment des Jahres“ wurde 2008 vom Landes­mu­sikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Seitdem schlossen sich immer mehr Länder an. Die bishe­rigen „Instru­mente des Jahres“ waren Klari­nette (2008), Trom­pete (2009), Kontra­bass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre bezie­hungs­weise Bağlama (2013), Brat­sche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Cello (2018), Saxo­phon (2019), Geige (2020), Orgel (2021), Drumset (2022) und Mando­line (2023).

