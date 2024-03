Auf dem Dach des Konzert­saals Audi­to­rium in Grafenegg (Nieder­ös­ter­reich) wird eine Photo­vol­taik-Anlage instal­liert. Die Montage werde am Dienstag nach Ostern beginnen und soll bis Ende April abge­schlossen sein, teilte die Grafenegg Kultur­be­triebs­ge­sell­schaft am Donnerstag mit. Die Anlage werde direkt nach Been­di­gung der Instal­la­tion in Betrieb genommen.

Grafenegg Audi­to­rium

Die Photo­vol­taik-Anlage werde dazu beitragen, den eigenen Ener­gie­be­darf selbst zu erwirt­schaften und den ökolo­gi­schen Fußab­druck zu verklei­nern. Dafür hat Grafenegg eine Förde­rung von 90.000 Euro aus dem Klima- und Ener­gie­fonds des öster­rei­chi­schen Umwelt­mi­nis­te­riums erhalten. Die Maßnahme sei ein weiterer Meilen­stein in der Bestre­bung, Grafenegg zu einem umwelt­freund­li­chen und zukunfts­fä­higen Veran­stal­tungsort zu entwi­ckeln. „Klima­schutz, Sozi­al­ver­träg­lich­keit und regio­nale Werte­schöp­fung sind grund­le­gende Werte, die stetiger Weiter­bil­dung und entwick­lung bedürfen“, hieß es.

Das Grafenegg Festival findet jähr­lich von Ende August bis Mitte September statt. Im Mittel­punkt stehen Konzerte mit inter­na­tio­nalen Orches­tern und Solisten.

