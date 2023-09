Der Cellist Gidon Kremer erhält den dies­jäh­rigen Inter­na­tio­nalen Beet­ho­ven­preis für Menschen­rechte, Frieden, Frei­heit, Armuts­be­kämp­fung und Diver­sität. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeich­nung soll dem Letten am 19. November über­geben werden, teilte die Beet­hoven Academy in Bad Honnef am Donnerstag mit.

Gidon Kremer

Der 76-Jährige enga­giere sich dauer­haft und seit Jahr­zehnten mit Konzerten und Äuße­rungen gegen poli­ti­sche Miss­stände und für unge­recht behan­delte Menschen. Beispiel­haft seien zahl­reiche Konzerte für die Ukraine, ein Konzert in Moskau für die Opfer des Tsche­tsche­nien-Kriegs und seine künst­le­ri­sche Zusam­men­ar­beit mit dem in Russ­land verfolgten Regis­seur Kirill Serebren­nikow.

Zudem fördere der Cellist junge Musik­ta­lente, hieß es weiter. Seine Gidon-Kremer-Stif­tung vermittle Instru­men­ten­leih­gaben, Stipen­dien und Auftritts­mög­lich­keiten und unter­stütze das 1997 von ihm gegrün­dete Kammer­or­chester Kremerata Baltica darin, die klas­si­sche und zeit­ge­nös­si­sche Musik­tra­di­tion in alle Teile der Welt zu tragen und zu vermit­teln, insbe­son­dere durch Kinder- und Jugend­kon­zerte, Konzerte für sozial benach­tei­ligte Menschen und Konzerte in Entwick­lungs- und Schwel­len­län­dern.

Der Inter­na­tio­nale Beet­ho­ven­preis wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören Fazıl Say (2016), Gabriela Montero (2018), Igor Levit (2019) und Maria João Pires (2021).

