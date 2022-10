Der Diri­gent und Pianist Daniel Baren­boim kann seinen 80. Geburtstag nicht auf der Bühne feiern. Aus gesund­heit­li­chen Gründen müsse der Gene­ral­mu­sik­di­rektor das Konzert am 15. November absagen, teilte die Berliner Staats­oper am Freitag mit. Geplant war ein Auftritt mit der Staats­ka­pelle Berlin, bei dem Ehren­di­ri­gent Zubin Mehta am Pult stehen und Daniel Baren­boim als Solist am Klavier sitzen sollte. Auf dem Programm standen Wagners Ouver­türe zur Oper „Rienzi“ sowie die Klavier­kon­zerte Nr. 3 von Beet­hoven und Nr. 1 von Chopin.

Daniel Baren­boim

Auch ein Sonder­kon­zert mit dem Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks und Mehta am 10. November wurde wegen der Erkran­kung Baren­boims abge­sagt. In der Münchner Isar­phil­har­monie wollten die Musiker dessen bevor­ste­henden Geburtstag feiern.

Bereits gekaufte Karten können zurück­ge­geben oder umge­tauscht werden. Man hoffe, die beiden Konzerte zu einem späteren Zeit­punkt nach­holen zu können, hieß es aus der Staats­oper und vom Baye­ri­schen Rund­funk.

