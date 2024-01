Der Bund unter­stützt in diesem Jahr 16 Orchester und Ensem­bles in seinem Programm „Exzel­lente Orches­ter­land­schaft Deutsch­land“. Darunter sind die Deut­sche Kammer­phil­har­monie Bremen, das Frei­burger Barock­or­chester und die Lautten Compa­gney Berlin, wie Kultur­staats­mi­nis­terin Claudia Roth (Grüne) am Montag mitteilte. Die Klang­körper erhalten jeweils bis zu 400.000 Euro für die Umset­zung von inno­va­tiven Projekten und Vermitt­lungs­pro­grammen.

Claudia Roth

„Die tradi­ti­ons­reiche deut­sche Orches­ter­land­schaft sei welt­weit einmalig“, erklärte Roth. Ziel des Exzel­lenz­pro­gramms sei es, freie und öffent­lich finan­zierte Orchester und Ensem­bles fit für die Zukunft zu machen. „Durch unsere Förde­rung schaffen wir erneut Frei­räume für die künst­le­ri­sche Arbeit, für die Ansprache neuer Ziel­gruppen und die Ausein­an­der­set­zung mit wich­tigen gesell­schaft­li­chen Themen wie Klima­schutz, Nach­hal­tig­keit und Diver­sität“, betonte sie.

Das Programm „Exzel­lente Orches­ter­land­schaft“ wurde 2017 vom Deut­schen Bundestag beschlossen. Seitdem sind in bislang vier Förder­runden rund 22,5 Millionen Euro geflossen. Voraus­set­zung für eine Teil­nahme ist, dass die Projekte nicht der regu­lären Arbeit des Klang­kör­pers zuzu­rechnen sind und im Inland durch­ge­führt werden. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury. Im vergan­genen Jahr haben unter anderem die Dresdner Phil­har­monie, das Ensemble Reso­nanz und das Jewish Chamber Orchestra eine Förde­rung erhalten.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.