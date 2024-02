Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Olden­bur­gi­schen Staats­thea­ters, Hendrik Vest­mann, verlässt das Haus zum Ende der Spiel­zeit 2024⁄ 25 . Der estni­sche Diri­gent (49), habe sich entschlossen, seinen Vertrag nicht weiter zu verlän­gern, teilte das Theater am Donnerstag mit. Nach dann neun Jahren in Olden­burg wolle er neue Wege gehen.

Hendrik Vest­mann

Seit 2016 präsen­tiere Vest­mann in zahl­rei­chen Konzert­pro­grammen Musik von estni­schen Kompo­nisten dem Olden­burger Pulibkum. In der aktu­ellen Saison hat er unter anderem die musi­ka­li­sche Leitung der Opern „Die tote Stadt“ und „Il trit­tico“.

Vest­mann diri­giert regel­mäßig auch an der Komi­sche Oper Berlin, mit deren „Zauber­flöte“ er unter anderem in Austra­lien und Neusee­land gastierte. In dieser Spiel­zeit gibt er sein Debut an der Deut­schen Oper am Rhein mit Puccinis „Turandot“ sowie an der König­li­chen Oper in Kopen­hagen mit der „Zauber­flöte“.

Zu Beginn der Saison 2024⁄ 25 bekommt das Olden­bur­gi­sche Staats­theater ein neues Leitungs­team. Der desi­gnierte Gene­ral­inten­dant Georg Heckel hat kürz­lich die acht neuen Mitglieder vorge­stellt, darunter Anna Neudert als Musik­thea­ter­dra­ma­turgin und Stefan Schmidt als Orches­ter­di­rektor. Das neue Leitungs­team tritt offi­ziell zum 8. August an, ist aber bereits in die Gestal­tung der nächsten Spiel­zeit invol­viert. Der Spiel­plan soll Ende Mai vorge­stellt werden.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.