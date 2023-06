In München hat Chris­tian Thie­le­mann schon öfter diri­giert, unter anderem als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Phil­har­mo­niker. Mit dem Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks (BRSO) sollte er zum ersten Mal im April 2021 konzer­tieren. Wegen der Corona-Pandemie konnte er dann aber nur kleiner besetzte Werke von Strauss und Schu­mann aufführen – ohne Publikum im Gasteig, nur im Radio und Video­stream. Nun holt der Diri­gent sein Debüt mit dem gesamten Orchester nach.

Chris­tian Thie­le­mann und

BRSO-Bläser­so­listen

Am (heutigen) Freitag inter­pre­tieren Thie­le­mann und das BRSO die Sinfonie Nr. 5 von Anton Bruckner. Das Konzert im Herku­les­saal der Münchner Resi­denz wird ab 20:00 Uhr live im Radio auf BR-Klassik und im Video­stream auf brso​.de über­tragen. Weitere Termine folgen am Samstag (1. Juli) am selben Ort, am 2. Juli in Bamberg und am 9. Juli in Bad Kissingen.

Thie­le­mann war von 2004 bis 2012 GMD der Münchner Phil­har­mo­niker. Seitdem leitet er als Chef­di­ri­gent die Säch­si­sche Staats­ka­pelle Dresden. Sein dortiger Vertrag wurde von Sach­sens Kultur­mi­nis­terin Barbara Klepsch (CDU) zum Sommer 2024 beendet. Die Nach­folge über­nimmt dann der Italiener Daniele Gatti.

