Das Tanztheater Wuppertal gastiert am 9. und 10. Juni 2023 mit Pina Bauschs Choreografie »Vollmond« bei den Schlossfestspielen Ludwigsburg. Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember 2022.

Das Wasser ist das zentrale Element in Pina Bauschs Choreo­grafie Voll­mond auf dem Jahr 2006. Das von Peter Pabst entwor­fene Bühnen­bild zeigt einen riesigen Felsen, einen Wasser­lauf, in dem die Tänzer auch schwimmen, und sprü­henden Regen. Das Werk beginnt mit zwei Tänzern, die zu synthe­si­zer­ge­ne­rierter tran­ce­ar­tiger Acid-House-Musik Wasser­fla­schen schwingen. Das gesamte Geschehen ruft die elegi­sche Stim­mung einer ster­nen­klaren Voll­mond­nacht hervor und wird von sanfter Instru­men­tal­musik getragen. Es findet seinen Ausdruck in einer Reihe bewe­gender Solo­tänze und gipfelt in einem rausch­haften Finale, bei dem die gesamte Bühne unter Wasser gesetzt wird.

Pina Bausch, die als Königin der inter­na­tio­nalen Tanz­kunst­szene gefeiert wurde, war ab 1973 bis zu ihrem Tod 2009 Ballett­di­rek­torin und Chef­cho­reo­grafin des Tanz­thea­ters Wuppertal. Mit ihren in Form einer Montage und als Work-in-Progress geschaf­fenen Choreo­gra­fien über­wand sie das klas­si­sche Hand­lungs­bal­lett und schuf eine neue Form szeni­scher Tanz­kunst. Voll­mond gehörte zu jenen Arbeiten, die Wim Wenders 2011 für seinen Doku­men­tar­film Pina auswählte. Das Tanz­theater Wuppertal gastiert mit der Choreo­grafie beim Festival Schloss­fest­spiele Ludwigs­burg 2023.

