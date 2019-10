Die gro­ße roman­ti­sche Sin­fo­nik mit ihren weit aus­schwin­gen­den Melo­di­en und ihrem Reich­tum an emo­tio­na­len Schat­tie­run­gen bestimmt das Kon­zert­pro­gramm der Esse­ner Phil­har­mo­ni­ker in der neu­en Sai­son. Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Tomáš Neto­pil (Foto oben: © Ham­za Saad) eröff­ne­te sie mit sei­ner Lieb­lingssin­fo­nie, Antonín Dvořáks Sieb­ter. Ivor Bol­ton, Artist in Resi­dence der Phil­har­mo­nie Essen und auf­re­gen­der Deu­ter von Bruck­ner-Sin­fo­ni­en, reist an für die aus dem Geist der Natur­ro­man­tik geschaf­fe­ne Vier­te Sin­fo­nie, der Bruck­ner die Bezeich­nung Roman­ti­sche gab. Der jun­ge Pia­nist Alex­an­der Kri­chel ist Solist in jenem Kla­vier­kon­zert Nr. 23, mit dem Mozart einst sein Leben als frei­er Künst­ler begann. Neto­pil steht wie­der am Pult, wenn Gus­tav Mah­lers Drit­te Sin­fo­nie zur Auf­füh­rung kommt. „Das Unbe­küm­merts­te“, was er je geschrie­ben habe, sei die­se Sin­fo­nie, bekun­de­te Mah­ler über das Werk, das mit bun­ten Far­ben das Auf­le­ben der Natur schil­dert. Tschai­kow­sky diri­gier­te noch die Urauf­füh­rung sei­ner Sechs­ten Sin­fo­nie. Danach ver­starb er. So wur­de die Sechs­te sein Requi­em und ein ergrei­fen­der Abschied vom Leben mit all sei­nen Geheim­nis­sen. Neto­pil lei­tet ihre Auf­füh­rung mit Frank Peter Zim­mer­mann als Solis­ten in Beet­ho­vens Vio­lin­kon­zert.

(Foto: ©Hamza Saad)

Die rie­si­gen Orches­ter der Roman­tik und ihre monu­men­ta­le Klan­gent­fal­tung kul­mi­nie­ren in einem außer­ge­wöhn­li­chen Werk: Arnold Schön­bergs Gur­re­lie­dern. Neto­pil diri­giert ihre Auf­füh­rung, die im Rah­men des Fes­ti­vals für Neue Musik NOW! statt­fin­det. Der Lie­der­zy­klus auf Tex­te des däni­schen Dich­ters Jens Peter Jacob­sen ist für eine gigan­ti­sche Beset­zung kom­po­niert. Schön­berg schreibt acht Flö­ten, sie­ben Kla­ri­net­ten und min­des­tens 40 Gei­gen vor. Drei Chö­re wir­ken mit, der WDR Rund­funk­chor, der Aal­to Opern­chor und der Phil­har­mo­ni­sche Chor Essen. Für die ergrei­fen­de, rät­sel­haf­te 15. Sin­fo­nie Dmi­tri Schosta­ko­witschs tritt Rory Mac­do­nald ans Pult. Die 15. ist die letz­te Sin­fo­nie des genia­len Kom­po­nis­ten. Mit dem Auf­tau­chen des Schick­sals­mo­tivs aus Wag­ners Wal­kü­re zu Beginn des Fina­les gemahnt sie an den Tod, ehe sie mit Klän­gen, die nicht mehr von die­ser Welt zu sein schei­nen, endet. Musik an der Wen­de vom 19. zum 20. Jahr­hun­dert stellt der Diri­gent Tomáš Hanus vor. Das Cel­lo­kon­zert von Edward Elgar umrahmt er mit Sui­ten Igor Stra­win­skys und der Sin­fo­ni­schen Sui­te Sche­he­ra­za­de von Niko­lai Rim­ski-Kor­sa­kow. Neto­pil ist die Ver­mitt­lung der Musik ein Anlie­gen. So gibt es für die Hälf­te der ins­ge­samt zwölf Sin­fo­nie­kon­zer­te eine Ein­füh­rung mit dem Diri­gen­ten und dem Orches­ter. Die „Kunst des Hörens“ nennt Neto­pil die­se Initia­ti­ve, die ergänzt wird von den Sonn­tags­ma­ti­ne­en „Mit Götz Als­mann ins Kon­zert“.

(Foto: © Marco Borggreve)

Mit der Neun­ten Sin­fo­nie im tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­kon­zert unter Neto­pils Lei­tung heben die Fei­ern zum 250. Jubi­lä­um des Kom­po­nis­ten an. Beet­ho­vens Tri­pel­kon­zert wid­met sich das Van Baer­le Trio. Eine Rari­tät hat der Diri­gent David Danz­mayr auf dem Pro­gramm. Der von dem Beet­ho­ven-Bio­gra­fen Bar­ry Coo­per aus Frag­men­ten und Skiz­zen aus­ge­ar­bei­te­te ers­te Satz einer von Beet­ho­ven nie voll­ende­ten Zehn­ten Sin­fo­nie erklingt mit Franz Schu­berts Gro­ßer C‑Dur-Sin­fo­nie und Carl Maria von Webers Ers­tem Kla­ri­net­ten­kon­zert mit Andre­as Otten­sa­mer als Solis­ten. Rudolf Buch­bin­der, der gro­ße Beet­ho­ven-Inter­pret, kommt mit dem Fünf­ten Kla­vier­kon­zert. Und zu einer Zeit­rei­se lädt Rein­hard Goe­bel, der mit Beet­ho­vens Welt ein jah­re­lan­ges For­schungs- und Musik­pro­jekt betreibt. Er lei­tet das Pro­gramm des Urauf­füh­rungs­kon­zerts von Beet­ho­vens Drit­ter Sin­fo­nie Eroi­ca, das am 7. April 1805 in einer von dem Kon­zert­meis­ter Franz Cle­ment ver­an­stal­te­ten Aka­de­mie im Thea­ter an der Wien statt­fand. Solis­tin in Cle­ments Ers­tem Kla­vier­kon­zert ist Miri­am Cont­zen. An die Tra­di­ti­on der Aka­de­mi­en knüpf­ten die Esse­ner Phil­har­mo­ni­ker in ihrem 100. Jubi­lä­ums­jahr an, um jun­gen Musi­kern prak­ti­sche Erfah­run­gen in einem Orches­ter zu ermög­li­chen. In die­sem Jahr fei­ert die Aka­de­mie ihr 20-jäh­ri­ges Bestehen.

Kon­zert­ter­mi­ne und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Esse­ner Phil­har­mo­ni­kern: www.essener-philharmoniker.de