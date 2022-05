Das Werk des Künst­lers Sascha Wie­der­hold ist eine Wie­der­ent­de­ckung. Die Neue Natio­nal­ga­lerie in Berlin widmet ihm seine erste museale Ein­zel­aus­stel­lung. 2021 hatte sie Wie­der­holds Gemälde Bogen­schützen erworben, Das aus sechs Qua­drat­me­tern bestehende Bild, das in Öl und Misch­technik eine bunte abs­trakte Jagd­szene zeigt, wird als Haupt­werk Wie­der­holds angesehen.

Nur wenige werke Wie­der­holds blieben erhalten, Zudem ist sein Œuvre ins­ge­samt schmal. Durch die natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Macht­er­grei­fung fand sein Schaffen ein jähes Ende. Wie­der­hold arbei­tete als Buch­händler, und als er 1946 aus der Kriegs­ge­fan­gen­schaft zurück­kehrte, fer­tigte er nur noch wenige Zeich­nungen an. So umfasst seine Schaf­fens­zeit ledig­lich sechs Jahre von 1924 bis 1930. In diesen Jahren gehörte er dem Kreis um die Galerie Der Sturm an.

Der ver­ges­sene Künstler Sascha Wiederhold

Diese Galerie, zu der auch eine gleich­na­mige Zeit­schrift gehörte, war von der Expres­sio­nis­ten­gruppe Die Brücke gegründet worden. Die Gruppe hatte sich 1905 in Dresden for­miert und 1910 ihren Schwer­punkt nach Berlin ver­legt, Wich­tigster Spre­cher der gruppe war der Kunst­his­to­riker Her­warth Walden. Vor dem Zweiten Welt­krieg gehörte Der Sturm zur Speer­spitze der deut­schen Avantgarde.

Eben­falls aus dem Jahr 1928 stammt Wie­der­holds Gemälde Figuren im Raum

Sascha Wie­der­hold, der 1904 als Ernst Walther in Münster zur Welt gekommen war, zog 1024 nach Berlin und stu­dierte bei César Klein an den Ver­ei­nigten Staats­schulen für freie und ange­wandte Kunst. Bereits ein Jahr nach seinem Stu­di­en­be­ginn ver­an­stal­tetet die Galerie Der Sturm eine Aus­stel­lung mit seinen Werken. Wie­der­hold galt als bedeu­tender Prot­ago­nist der Moderne in Deutschland.

> Weitere Informationen zur Ausstellung der Werke von Sascha Wiederhold, die von 2. Juli 2022 bis 8. Januar 2023 in der Neuen Nationalgalerie Berlin zu sehen ist, unter: www.smb.museum