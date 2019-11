CRESCENDO: Herr Fran­cel, Mythen sind Weis­heits­quel­len, die Ori­en­tie­rung geben in schwe­ren Zei­ten. Ban­gen Sie um die Welt?

Mulo Fran­cel: Wie vie­le Men­schen, die mit wachen Augen auf unse­re Welt schau­en, bin ich besorgt. Aber es gibt auch Anlass zur Ermu­ti­gung. Auf einer Tour­nee gerie­ten wir in Frei­burg im Breis­gau zufäl­lig in eine Fri­days-for-Future-Ver­an­stal­tung hun­der­ter jun­ger Men­schen. Dass eine jun­ge Genera­ti­on auf­steht und Ver­än­de­run­gen ver­langt, war eine emo­tio­nal auf­wüh­len­de Erfah­rung für uns. Mei­ne Hoff­nung ist, dass es gelingt, ihre For­de­run­gen umzu­set­zen. Vor die­sem Hin­ter­grund ist das The­ma Mythos ein gedank­li­cher Leit­fa­den, dem wir mit unse­rem musi­ka­li­schen Kon­zept fol­gen.

In Pali­nuro über Aene­as und in Dido’s Lament zieht sich auch das The­ma Flucht durch Ihr Album…

Da gibt es eine Par­al­le­le zu heu­te. Man muss nur einen Blick in Homers Epos „Ili­as“ wer­fen. Aene­as flieht mit ande­ren Tro­ja­nern aus dem bren­nen­den Tro­ja. Ungüns­ti­ge Win­de trei­ben sie an die Küs­te Nord­afri­kas. Dort bekom­men sie Asyl. Köni­gin Dido ver­liebt sich sogar in Aene­as. Wir sehen genau die umge­kehr­te Situa­ti­on zu heu­te. Die­ses uralte Epos erin­nert uns dar­an: Es ist zu aller­erst ein Gebot der Mensch­lich­keit, Asyl zu gewäh­ren. Danach kann man natür­lich Über­le­gun­gen anstel­len, ob und wie und wie lan­ge jemand blei­ben darf.

Mulo Francel: „Der Anblick der sonnenbeschienenen Ägäis und die bildliche Vorstellung dieses Fluges und der Gedanken Ikarus’ beim Absturz waren für mich ein inspirierender Augenblick.“

(Foto: © Mulo Francel)

ANZEIGE









Ika­rus’ Dream nen­nen Sie als aus­lö­sen­de Inspi­ra­ti­on für das Album. Ika­rus woll­te sei­nem Schick­sal ent­flie­hen und stürz­te ins Meer. Ist der gro­ße Mensch­heits­traum uner­füll­bar?

Das hängt davon ab, ob man an eine Vor­be­stim­mung glau­ben will oder an die Frei­heit, sei­nen Weg selbst zu bestim­men. Ich nei­ge eher zu letz­te­rer Sicht­wei­se. Ika­rus und sein Vater Däda­lus sind gefan­gen im Laby­rinth des Mino­tau­rus, wel­ches Däda­lus bau­en muss­te. Und sie schaf­fen es aus­zu­bre­chen, mit List, aber auch mit Wis­sen, Gedan­ken­kraft und hand­werk­li­cher Fähig­keit. Dass die Flucht den­noch tra­gisch endet, lag an Ika­rus’ Über­mut. Viel­leicht wäre sie anders aus­ge­gan­gen, wenn er kon­trol­lier­ter gehan­delt hät­te. Chris Gall und ich unter­nah­men den aben­teu­er­li­chen Auf­stieg auf den Berg Ker­kis. Er ist der höchs­te Gip­fel der Ost-Ägä­is auf der Insel Samos. Von dort oben sieht man hin­über zur Insel Ika­ria und im Süden zur Eiland­grup­pe Four­ni. Irgend­wo dazwi­schen stürz­te der alten Sage nach Ika­rus ins glit­zern­de Meer. Der Anblick der son­nen­be­schie­ne­nen Ägä­is und die bild­li­che Vor­stel­lung die­ses Flu­ges und der Gedan­ken Ika­rus’ beim Absturz waren für mich ein inspi­rie­ren­der Augen­blick. Die star­ke Emo­ti­on, die er aus­lös­te, habe ich in den Song Ika­rus’ Dream umge­setzt.

Mulo Francel: „Chris ist ein wunderbarer Partner.“

(© Annette Hempfling)

Musi­ka­lisch ist das Album eine Duo-Auf­nah­me. Sie haben schon meh­re­re Duo-Alben ver­öf­fent­licht, mit Har­fe, sogar mit Orgel. Was ist das Beson­de­re am Duo?

Das Duo-Spiel ist ein Dia­log, in dem man leben­dig auf­ein­an­der ein­ge­hen kann. Chris’ hoch­vir­tuo­ses Kla­vier­spiel ist so rhyth­misch und fein­glied­rig, dass man in kleins­te Details gehen kann. Das ent­flammt mich. Es regt mich dazu an, über sei­ne rhyth­mi­schen und har­mo­ni­schen Struk­tu­ren wei­te Melo­die­bö­gen zu legen. Chris war häu­fig Mit­glied bei Qua­dro Nue­vo, wir zogen näch­te­lang gemein­sam durch Bue­nos Aires. Er spielt ein Stück jeden Abend anders und gibt ein­falls­rei­che Impul­se. Für mich als Musi­ker, der viel auf der Büh­ne steht, ist es wich­tig, nicht in eine Rou­ti­ne hin­ein­zu­ge­ra­ten, son­dern mich jeden Abend musi­ka­lisch her­aus­zu­for­dern. Chris ist dabei ein wun­der­ba­rer Part­ner.

Ent­wi­ckeln Sie die Kom­po­si­tio­nen auch aus dem gemein­sa­men Spiel her­aus?

Eine Kom­po­si­ti­on ent­steht in drei Schrit­ten. Da gibt es das Noten­blatt, auf dem ich kom­po­si­to­ri­sche Ide­en skiz­zen­haft notie­re. Dann tref­fen wir uns zu Pro­ben, bei denen wir uns über vie­le Stun­den in die Stü­cke hin­ein­be­ge­ben und alles Mög­li­che ver­su­chen. Der drit­te Schritt ist die Erpro­bung im Schein­wer­fer­licht vor dem Publi­kum, der noch die Impro­vi­sa­ti­on des Augen­blicks hin­ein­bringt. Danach schält sich ganz von allein die idea­le Ver­si­on her­aus, die spä­ter auf das Album kommt.

Sie geben der Impro­vi­sa­ti­on viel Raum?

Ja, das macht es für uns als Spie­ler über­aus span­nend.

Die 7 Wei­sen haben Sie gemein­sam kom­po­niert. Wie geht die Umset­zung einer sol­chen Idee in Musik vor sich?

Da kamen zwei Stü­cke zusam­men. Ich hat­te eine Rei­se durch den Iran unter­nom­men, mit vie­len Men­schen gespro­chen, mit ein­hei­mi­schen Musi­kern gespielt und Instru­men­te erwor­ben, dar­un­ter ein altes per­si­sches San­tur. Aus der Rei­se ent­stand 2018 das Hör­buch „Goe­thes per­si­sche Rei­se“. Goe­the begeis­ter­te sich in sei­nen spä­ten Jah­ren für die per­si­sche Kul­tur. Ange­regt von dem per­si­schen Dich­ter Hafis, dich­te­te er sei­nen „West-öst­li­chen Divan“. Wäh­rend der Rei­se durch die­se alte Hoch­kul­tur und die­sen reli­gi­ös gelenk­ten Staat stell­te sich mir immer wie­der die Fra­ge, was eine gute Regie­rungs­form aus­zeich­net und wie man ein sozia­les Gebil­de auf­baut. Die­se Über­le­gun­gen und mei­ne Ein­drü­cke der Rei­se ver­ar­bei­te­te ich in dem Stück Der Wei­se. Chris wie­der­um hat­te ein Stück im Sie­ben­vier­tel-Takt, das er In 7 nann­te. Die bei­den zusam­men erga­ben Die 7 Wei­sen. Wir stell­ten uns vor, wie es wäre, wenn sie­ben Wei­se, älte­re Men­schen mit viel Lebens­er­fah­rung, die kei­nen Ruhm und Reich­tum mehr anhäu­fen müs­sen und denen man ver­trau­en kann, sich zusam­men­set­zen, gesell­schaft­li­che Fra­gen dis­ku­tie­ren und anschlie­ßend abstim­men. Auf­grund der unge­ra­den Zahl käme es zu einem kla­ren Ergeb­nis.

Mulo Francel: „Vom Publikum erwarte ich die Bereitschaft, sich aus den Problemen

des Alltags entführen zu lassen in eine Welt von Klängen.“

(© Annette Hempfling)

Erwar­ten Sie vom Publi­kum ein Ein­las­sen auf die The­men?

Vom Publi­kum erwar­te ich die Bereit­schaft, sich aus den Pro­ble­men des All­tags ent­füh­ren zu las­sen in eine Welt von Klän­gen. Die inhalt­li­che Inspi­ra­ti­on muss man nicht mit­neh­men. Aber man kann sich dar­auf ein­las­sen und viel­leicht man­ches umset­zen in sei­nem Leben. Man kann sich etwa den Flug des Ika­rus vor­stel­len, um sich selbst anders zu ver­hal­ten, nicht zu tief zu flie­gen und auch nicht zu hoch.

Chris Gall spielt Kla­vier, und Sie brin­gen ver­schie­de­ne Saxo­fo­ne und Kla­ri­net­ten zum Ein­satz. Beein­dru­ckend sind die tie­fen, rau­nen­den Töne im Stück Sket­ches of Styx.

Da spie­le ich eine Kon­tra­bass­kla­ri­net­te aus den 1920er-Jah­ren. Sket­ches of Styx wid­met sich die­sem Über­gangs­flui­dum zwi­schen Leben und Tod. Der Fluss Styx trennt in der grie­chi­schen Mytho­lo­gie das Reich der Toten von den Leben­den. Der Fähr­mann Cha­ron setzt die Toten über. Die Mün­ze zu sei­ner Bezah­lung wird den Ver­stor­be­nen unter die Zun­ge gelegt. Ver­bun­den mit die­ser Vor­stel­lung einer Über­fahrt ist natür­lich die Hoff­nung auf eine Rück­fahrt. Nicht nur in der grie­chi­schen Anti­ke, auch in ande­ren Vor­stel­lungs­wel­ten gibt es die­se Hoff­nung, und die dür­fen wir uns auch nicht neh­men las­sen.

Mulo Fran­cel, Chris Gall: „Mythos“ (GLM)

Mulo Fran­cel und Chris Gall auf Tour­nee:

22. Novem­ber 2019 Burg­hau­sen, Anker­saal

26. Novem­ber 2019 Mün­chen, Aller­hei­li­gen-Hof­kir­che

8. Janu­ar 2020 Bonn, Har­mo­nie

9. Janu­ar 2020 Ber­lin, A‑trane

31. März 2020 Rosen­heim, Apos­tel­kir­che

Wei­te­re Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen: www.mulofrancel.de