John Caskens Doppel­kon­zert The Subtle Knot: Ein lyri­sches, tonales, disso­nantes, äthe­ri­sches Werk für Orchester, Brat­sche (Ruth Killius) und Geige (Thomas Zehet­mair) von größ­ten­teils zärt­li­chem Mitein­ander der beiden solis­ti­schen Instru­mente. Ob Unein­ge­weihten die vermeint­li­chen Brücken­schläge von engli­scher Renais­sance zur Moderne auffallen werden, ist unwahr­schein­lich, aber auch nicht rele­vant, was das Goutieren dieses post­ideo­lo­gi­schen Konzertes betrifft.

Mit Béla Bartóks Brat­schen­kon­zert gibt Thomas Zehen­t­mair Einblick in sein Album mit der Royal Nort­hern Sinfonia

Aufnahmen von Béla Bartóks Brat­schen­kon­zert (von Tibor Serly zur Auffüh­rungs­reife gebracht) sind weniger selten, als man denkt, und glei­chen doch immer wieder einer Neuent­de­ckung dieser spröden Schön­heit. Ruth Kilius – mit nervöser Energie im Alle­gretto und einem Finale, welches getrieben klingt, ohne über­trieben schnell zu sein – reiht sich quali­tativ in Aufnahmen von Lawrence Power (Hype­rion), James Ehnes (Chandos) und Kim Kash­kas­hian (ECM) ein.

Man stelle sich vor, es gäbe auf der Welt auch nur eine Lieb­ha­berin moderner Musik, die diese jüngste ECM-Aufnahme von Thomas Zehet­mair des Doppel­kon­zertes von Casken wegen erstünde und so, aus Versehen, zum ersten Mal in ihrem Leben mit Beet­ho­vens Fünfter Sinfonie in Hörkon­takt käme. Es wäre eine gute Einfüh­rung: knackig, zügig, drama­tisch und von der Royal Nort­hern Sinfonia in etwas anonymer Weise ganz exzel­lent gespielt. In dem Konzert von 2014, dessen live-Abbil­dung diese jetzt heraus­ge­ge­bene CD ist, war Beet­hoven viel­leicht das tradi­tio­nelle Zuckerl für ein inzwi­schen schon gewagte Program­mie­rungen gewöhntes Publikum. Auf CD ist es nicht so klar, was das sinfo­ni­sche Schlacht­ross hier macht. Das Resümee Zehet­mairs Arbeit mit dem Orchester sollte es darstellen. Nun, das tut es dann doch auf beein­dru­ckende Weise.