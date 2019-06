Der 350. Todes­tag des Inns­bru­cker Hof­mu­si­kers Pie­tro Anto­nio Ces­ti gibt Anlass, an sein Werk zu erin­nern. Gebo­ren in Ita­li­en, trug er den vene­zia­ni­schen Opern­stil hin­aus in die Erb­lan­de der musik­lie­ben­den Habs­bur­ger. 1652 ließ er sich als Kapell­meis­ter von Erz­her­zog Fer­di­nand in Inns­bruck nie­der. 150 Opern schrieb er mit einer gro­ßen Leich­tig­keit und dem Geschmack sei­ner Zeit ent­spre­chend. Sei­ne berühm­tes­te Oper „La Dori overo lo schia­vo reg­gio“ (Doris oder die glück­haf­te leib­ei­ge­ne Die­ne­rin), eine Ver­klei­dungs­ko­mö­die zur Ver­herr­li­chung der Gat­ten­lie­be, steht auf dem Fest­wo­chen-Pro­gramm. Otta­vio Dan­to­ne lei­tet sein Ori­gi­nal­klang-Ensem­ble, die Acca­de­mia Bizan­ti­na. Ein Jubi­lä­um fei­ert auch der nach Ces­ti benann­te Gesangs­wett­be­werb. Vor zehn Jah­ren von Ales­san­dro De Mar­chi, dem Inten­dan­ten der Fest­spie­le, ins Leben geru­fen, ver­steht er sich als Forum für Sän­ger mit beson­de­rer Bega­bung für das Barock­opern­fach. So sind Teil­neh­mer des Wett­be­werbs immer wie­der in den Pro­gram­men der Fest­wo­chen zu fin­den. Eine Wie­der­ent­de­ckung stellt „Mer­o­pe“ von Ric­car­do Bro­schi, dem Bru­der des berühm­ten Kas­tra­tensän­gers Fari­nel­li, dar. Ales­san­dro De Mar­chi möch­te Bro­schi als Meis­ter der nea­po­li­ta­ni­schen Oper prä­sen­tie­ren, „der per­fek­te Ari­en für alle Stimm­fä­cher und Rol­len schrieb“. Er diri­giert dabei erst­mals das Inns­bru­cker Fest­wo­chen­or­ches­ter, das Spe­zia­lis­ten im his­to­risch infor­mier­ten Musi­zie­ren ver­eint. Regis­seu­rin Sig­rid T’Hooft, eine Spe­zia­lis­tin für his­to­ri­sche Insze­nie­rung, cho­reo­gra­fiert nach über­lie­fer­ten Tanz­bü­chern.

