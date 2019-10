„Die­se Cop­pé­lia ist ein biss­chen wie eine Ope­ret­te“, erläu­tert Lui­gi Boni­ni, der Bal­lett­meis­ter des Baye­ri­schen Staats­bal­letts. Cop­pé­lia ist eine Bal­lett­pan­to­mi­me. Arthur Saint-Léon cho­reo­gra­fier­te sie, und Léo Deli­bes schrieb die Musik dazu. Die Hand­lung basiert auf E.T.A. Hoff­manns Erzäh­lung Der Sand­mann. 1870 hat­te das Bel­lett an der Pari­ser Oper Pre­mie­re und wur­de zu einem Klas­si­ker. Zahl­los sind die Fas­sun­gen, die in der Fol­ge ent­stan­den. 1975 schuf Roland Petit eine (Foto oben: © Anna Klyush­ki­na) für das Bal­lett von Mar­seil­le.

Roland Petit im Jahr 2009 (Foto: © Thomas Peter Schulz)

ANZEIGE









Petit wur­de 1929 in Vil­le­mom­ble gebo­ren. Nach Enga­ge­ments an der Pari­ser Oper und ers­ten Cho­reo­gra­fi­en für das Pari­ser Théât­re Sarah Bern­hardt wur­de er Solo­tän­zer und Cho­reo­graf der Bal­lets des Champs-Ély­sées, ehe er 1948 sein ers­tes eige­nes Ensem­ble, Les Bal­lets de Paris de Roland Petit, grün­de­te. In sei­nen bis heu­te berühm­ten Cho­reo­gra­fi­en die­ser Zeit wie Le Jeu­ne Hom­me et la Mort, Car­men, mit sei­ner spä­te­ren Frau Zizi Jean­mai­re in der Titel­par­tie und Le Loup setz­te er sich mit The­men wie Selbst­mord und Exis­ten­zia­lis­mus aus­ein­an­der, für die er aus dem Bal­lett­vo­ka­bu­lar eine eige­ne Spra­che mit abrupt wech­seln­den Bewe­gun­gen und Akro­ba­tik schuf. Sei­ne Tän­zer soll­ten schau­spie­le­ri­sche Fähig­kei­ten zei­gen.

Immer wie­der arbei­te­te Petit mit ande­ren Künst­lern zusam­men. Hen­ri Dutil­leux und Mar­cel Lan­dow­ski schrie­ben Musik für sei­ne Cho­reo­gra­fi­en, Max Ernst und Pablo Picas­so ent­war­fen Büh­nen­bil­der, Chris­ti­an Dior und Yves Saint Lau­rent zeich­ne­ten Kos­tü­me und Jean Anouilh ver­fass­te Libret­ti. Mit sei­ner Bega­bung für die Cho­reo­gra­fie von Musi­cals lan­de­te Petit schließ­lich in Hol­ly­wood. Mit Zizi Jean­mai­re pro­du­zier­te er über 60 Shows. Von 1970 bis 1975 bespiel­te er mit dem Casi­no de Paris sogar ein eige­nes Revue­thea­ter. 1972 grün­de­te er zudem das Bal­lett von Mar­seil­le, das er bis 1997 lei­te­te und zu inter­na­tio­na­lem Tri­umpf führ­te, der weit über Frank­reich hin­aus­reich­te.

Szenenfoto aus Roland Petits „Coppélia“-

Choreografie (Foto: © Oleg Chernous)

Petit streb­te nach einer Ver­bin­dung von klas­si­schem Bal­lett und moder­nem Aus­drucks­tanz. Er war selbst eine gla­mou­rö­se Per­sön­lich­keit, und er ließ sei­ne Tän­zer in ihren Bewe­gun­gen immer beson­ders gut aus­se­hen. So zeich­nen Witz und Ele­ganz, Humor und Raf­fi­nes­se sei­ne Bal­let­te aus. Zudem war er als Cho­reo­graf ein begna­de­ter Geschich­ten­er­zäh­ler. Die Hand­lung von Cop­pé­lia ver­leg­te er in eine Gar­ni­son Ende des 19. Jahr­hun­derts. Dr. Cop­pé­li­us möch­te sei­ne Holz­pup­pe Cop­pé­lia zum Leben erwe­cken, wor­auf­hin Franz, der eigent­lich mit Swa­nil­da ver­lobt ist, sich in die höl­zer­ne Täu­schung ver­liebt.

Wei­te­re Auf­füh­run­gen: 22., 25. und 26. Okto­ber 2019, 8. und 17. April 2020., 27. Mai 2020 und 6. Juli 2020

Und Infor­ma­tio­nen: www.staatsoper.de/staatsballett.html