Einen zwiespälti­gen Ein­druck hin­ter­lässt die Opern-Per­for­mance “7 Deaths of Maria Callas”, die am Fre­itag in der vollbe­set­zten Deutschen Oper ihre Berlin-Pre­miere erlebt hat. Rund hun­dert Minuten lang zele­bri­ert die Per­for­mance-Kün­st­lerin Mari­na Abramović ihre per­sön­liche Auseinan­der­set­zung mit ein­er Diva, die bere­its zu Lebzeit­en zur Ikone wurde. Das auch musikalisch nur mäßig überzeu­gende Spek­takel, das im Sep­tem­ber 2020 an der Bay­erischen Staat­sop­er in München aus der Taufe gehoben wurde, wird zu ein­er pein­lichen Selbstbespiegelung.

“7 Deaths of Maria Callas”

Abramović, die für Konzept, Regie und Bühne ver­ant­wortlich zeich­net, liegt fast die gesamte Zeit reg­los im Bett. Mehrere Sän­gerin­nen bieten nacheinan­der sieben bekan­nte Arien dar, mit denen die Callas Musikgeschichte geschrieben hat. All diesen weib­lichen Opern­fig­uren ist gemein­sam, dass sie am Ende ster­ben müssen. Auf ein­er Lein­wand laufen im Hin­ter­grund Szenen ab, in denen Abramović mit dem Schaus­piel­er Willem Dafoe ihre Gedanken zu den Rollen der “Pri­madon­na asso­lu­ta” in teils drastis­che Bilder übersetzt.

Während Mané Galoy­an recht far­b­los die berühmte Arie “Ah, fors’è lui che l’an­i­ma” aus Giuseppe Verdis Oper “La Travi­a­ta” singt, bleibt Abramović auch im Film zunächst in der Hor­i­zon­tal­en. Bald schon wird sie der schick­sal­hafte Tod durch Schwind­sucht ereilen. Die Erin­nerung an Maria Callas will in diesem Moment — wie auch son­st an diesem Abend — nicht recht lebendig wer­den. Als Puc­ci­nis Flo­ria Tosca, der Diana Gougli­na die Stimme lei­ht, stürzt sich Abramović im Film nicht etwa von der Engels­burg, son­dern von einem Wolkenkratzer. Bek­lem­mende Assozi­a­tio­nen zu den Anschlä­gen von 9/11 wer­den wach. Adela Zaharia inter­pretiert dann grandios die Wahnsinnsarie “Ardon gl’in­cen­si” aus Gae­tano Donizettis “Lucia di Lam­mer­moor — ein­er der weni­gen Höhep­unk­te des Abends — während der überdi­men­sion­al groß auf der Lein­wand agieren­den Abramović blutige Trä­nen über das Gesicht laufen. Die Pro­tag­o­nistin­nen der Opern von Ver­di, Donizetti, Belli­ni, Bizet und Puc­ci­ni seg­nen rasch das Zeitliche. Umso länger empfind­et man den acht­en Büh­nen­tod, näm­lich den von Maria Callas höch­st­per­sön­lich. Abramović hat für ihr erstes Opern­pro­jekt Callas’ Schlafz­im­mer in ihrer Paris­er Woh­nung möglichst authen­tisch nach­bilden wollen, inklu­sive ein­er Schachtel mit Schlaftablet­ten auf dem Nachttisch.

Unter Leitung des Diri­gen­ten Yoel Gam­zou spielt das Orch­ester der Deutschen Oper nicht nur die zum Kern­reper­toire gehören­den Arien. Der Kom­pon­ist Marko Nikodi­je­vić liefert den Sound­track zu den von Abramović selb­st einge­sprochen, bisweilen sehr pathetisch klin­gen­den Reflex­io­nen zu den unglück­lichen Opern­heroinen und ihrer großen Inter­pretin, die eben­falls an ihren uner­füll­ten Träu­men zer­brach. Nikodi­je­vićs Sphären­klänge wirken eben­so dif­fus wie die Wolken­for­ma­tio­nen, die auf der Lein­wand vorüberziehen. Auch die Ver­di-Melo­di­en ver­puffen irgend­wo im Ungefähren.

Die Musik, das wird rasch klar, spielt an diesem Abend nicht die Haup­trol­le. Anderthalb Stun­den lang wird die Bühne von der star­ren Mimik Abramovićs dominiert, die sich selb­st zum Kunst­werk stil­isiert. Ein eher pen­e­tran­ter Exi­bi­tion­is­mus, mit dem die Per­for­mance-Kün­st­lerin der Callas in Wirk­lichkeit einen Bären­di­enst erweist. Das Pub­likum lässt sich den­noch zu lautem Beifall hinreißen.

